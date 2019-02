F1, Max Verstappen: “La macchina ha basi solide, oggi è stata una giornata positiva”

Si è conclusa una terza giornata dei test F1 di Barcellona quanto mai interessante e fruttifera in casa Red Bull. Max Verstappen, infatti, ha fatto segnare il quinto tempo in 1:18.787, mettendo a segno anche 104 tornate, inanellando diverse serie di long run importanti. “Sinceramente pensare troppo ai tempi non ha troppo senso nel corso dei test pre-stagionali – spiega l’olandese ai microfoni di SkySport – Il nostro lavoro puntava sui long run e, per noi, era fondamentale mettere in cascina tanti chilometri. Abbiamo provato diversi set-up della vettura per cercare la giusta strada da seguire”.

Una giornata che ha aiutato la crescita della monoposto. “Oggi abbiamo capito diverse cose, ma ci vorrà tempo. Il cambio di regolamento come sempre regala opportunità, ma anche rischi, per cui tutto va valutato al meglio. Posso dire che questo mercoledì sia stato positivo”.

Siamo ormai alla fine della prima settimana dei test catalani. Come si può valutare la situazione? “Vedere una monoposto che si comporta nel migliore dei modi sulla lunga distanza rappresenta un solido punto di partenza. Rispetto agli anni passati non abbiamo riscontrato intoppi, e anche questo è un ottimo aspetto. Oggi ho avuto modo di completare ben 104 giri, per cui tutto ok”.

