F1: la Williams svelerà la nuova livrea l’11 febbraio. Lo ha annunciato il team di Grove attraverso un video-teaser

Neanche il tempo di goderci la nuova livrea della Haas che è subito il momento di doverne ammirare un’altra. Si tratta di quella della Williams che, attraverso il proprio profilo social, ha annunciato la data in cui svelerà i propri colori che andranno a caratterizzare la FW42 nella prossima stagione in Formula Uno

La monoposto, con il polacco Robert Kubica e il britannico George Russell alla guida, sarà presentata l’11 febbraio, ovvero nello stesso giorno in cui vi sarà il vernissage della Scuderia Toro Rosso, la prima a presentarsi nella sua interezza e non solo nella livrea agli occhi degli appassionati. L’annuncio da parte del team di Grove è arrivato attraverso un video-teaser che lascia solo intravedere alcuni particolari della nuova monoposto e l’indicazione chiara riguarda, per l’appunto, il giorno in cui la macchina inglese sarà finalmente nota. Un’auto che, a partire da quest’anno, sarà priva dello sponsor Martini che lungamente aveva accompagnato la scuderia.

IL VIDEO-TEASER DELL’ANNUNCIO DELLA WILLIAMS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI