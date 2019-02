MotoGP, Test Sepang 2019: terza giornata (8 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale

Domani si disputerà la terza e ultima giornata della finestra di test ufficiali per la MotoGP a Sepang, in Malesia, prima della partenza della stagione prevista tra un mese in Qatar. I team stanno sfruttando nel migliore dei modi queste giornate per verificare i progressi tecnici delle moto e per prendere delle decisioni importanti che potrebbero decidere nel bene o nel male l’esito dell’intero Campionato.

I piloti avranno la possibilità di girare per otto ore sul tracciato malese in cerca delle ultime modifiche del set-up in vista della prima gara della stagione. Potremo vedere all’opera la line-up ufficiale di tutti i team del Mondiale MotoGP con l’eccezione di Jorge Lorenzo, sostituito da Stefan Bradl in sella alla Honda HRC a causa della recente frattura dello scafoide della mano sinistra. Grande curiosità per verificare i progressi della Yamaha, chiamata a riscattare un 2018 al di sotto delle aspettative dal punto di vista prestazionale, oltre al percorso di crescita dei rookie più interessanti come Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, Joan Mir e Takaaki Nakagami.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdervi neanche un minuto dei test ufficiali della classe regina. Di seguito il programma dettagliato della terza e ultima giornata dei test di MotoGP a Sepang.

Venerdì 8 febbraio

ore 3.00-11.00 Terza giornata Test Sepang MotoGP 2019 (orari italiani, 7 ore di differenza con la Malesia)

