F1, Charles Leclerc: “La Ferrari ha margini di miglioramento. La Mercedes ci sembra forte”

Charles Leclerc è stato il grande protagonista della sessione odierna di Test di F1 a Barcellona, stampando il miglior tempo assoluto con la Ferrari ed evidenziando anche un consistente passo in simulazione da gara.

Il 21enne monegasco, come ha rivelato alla testata iberica Marca.com, ha spiegato come il Cavallino Rampante, sinora, non abbia volutamente mostrato tutto il proprio potenziale: “Abbiamo ancora margini. Come tutte le squadre, non stiamo spingendo a fondo. Anche io devo imparare ancora un po’, anche se mi sento sempre più a mio agio con la macchina“.

Nel complesso l’ex-pilota della Sauber ha raccontato di un clima quasi ideale all’interno della scuderia di Maranello: “L’atmosfera è molto positiva. Siamo calmi e rilassati. Sembra esserci un’energia intorno alla squadra. Vedremo come andrà“.

Per ora Leclerc preferisce non sbilanciarsi relativamente al confronto diretto con i nemici storici della Mercedes: “E’ difficile da dire a che punto ci troviamo, sono dei test. Al momento la Mercedes ci sembra forte, se poi stia nascondendo qualcosa, questo lo capiremo solo nelle qualifiche in Australia. Noi siamo abbastanza soddisfatti del lavoro svolto finora, la vettura è solida e mi sento a mio agio nel guidarla, anche se dobbiamo ancora imparare molto“.

Nel complesso il nativo di Montecarlo vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sessione odierna: “E’ stata una buona giornata ed era importante girare tanto dopo i problemi di ieri. Essere primi è un bene, ma al tempo stesso non significa niente“.

