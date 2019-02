F1, Test Barcellona 2019: risultati e classifica dei tempi (28 febbraio): Leclerc e la Ferrari davanti a tutti

Charles Leclerc timbra il miglior tempo nella terza e penultima giornata di test di F1 a Barcellona (Spagna). Il giovane pilota della Ferrari ha realizzato un’ottima prestazione, chiudendo il suo miglior giro in 1’16″231, tempo vicino al record della pista in qualifica di Lewis Hamilton, che con la Mercedes oggi è invece decimo in 1’18″097, ma con le mescole C2. Alle spalle di Leclerc troviamo invece Alexander Albon (+0″651) con la Toro Rosso e Lando Norris (+0″853) con la McLaren. Di seguito la classifica dei tempi.

LA CLASSIFICA DEI TEMPI – TEST BARCELLONA (28 FEBBRAIO)

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 16 C. Leclerc (C5) Ferrari 1’16″231 128 2 23 A. Albon (C5) Toro Rosso +00″651 1’16″882 104 3 4 L. Norris (C5) McLaren +00″853 1’17″084 78 4 10 P. Gasly (C5) Red Bull +00″860 1’17″091 65 5 3 D. Ricciardo (C5) Renault +00″973 1’17″204 51 6 27 N. Hulkenberg (C5) Renault +01″265 1’17″496 73 7 18 L. Stroll (C5) Racing Point +01″325 1’17″556 103 8 99 A. Giovinazzi (C4) Alfa Romeo +01″408 1’17″639 68 9 8 R. Grosjean (C4) Haas +01″623 1’17″854 8 10 44 L. Hamilton (C2) Mercedes +01″866 1’18″097 85 11 63 G. Russell (C5) Williams +01″899 1’18″130 130 12 20 K. Magnussen (C3) Haas +01″968 1’18″199 53 13 77 V. Bottas (C3) Mercedes +02″631 1’18″862 91

