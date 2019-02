Motocross, GP Argentina 2019: Antonio Cairoli lancia il guanto di sfida. Herlings assente, Gajser e Febvre temibili

E dopo una lunga attesa si ricomincia. Sarà Neuquén, città situata nell’Argentina centro-occidentale, ad essere teatro dell’esordio del Mondiale 2019 di motocross. I centauri dello sterrato, dopo una lunga fase di preparazione tra palestra e allenamenti in sella alle proprie moto, daranno libero sfogo al proprio talento per iniziare la loro avventura. Un percorso iridato lungo, lastricato di prove difficili, composto da 20 tappe, il cui primo atto è in terra sudamericana.

Nella classe regina, la MXGP, Antonio Cairoli ha un sogno: il decimo titolo iridato. Ci riproverà il pilota nativo di Patti, che l’anno passato ha dovuto subire l’onta della sconfitta. Per un vincente come lui, una cosa difficile da accettare. Ed è anche per questo che Tony, negli Internazionali d’Italia 2019, ha fatto vedere di avere tanta fame di successo. L’iride griffato da Jeffrey Herlings ha dato a Cairoli ulteriori stimoli ed eccolo pronto sulla sua KTM, pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo e sfidare tutto e tutti. Mancherà Herlings: il suo piede destro fratturato e poi operato nel corso della preparazione richiede più tempo del previsto. E quindi l’Olandese volante non ci sarà e non assisteremo alla replica di quel che fu l’anno scorso, quando i due misero in scena un confronto di altissimo profilo che seppe emozionare tutti gli appassionati.

Tony però dovrà guardarsi da altri temibili rivali. I primi due che vengono in mente sono lo sloveno Tim Gajser e il francese Romain Febvre, una coppia che un titolo a testa l’ha conquistato. Gajesr, iridato nel 2016, viene da un’annata di negatività in cui il feeling con la Honda era giunto ai minimi storici. In questa nuova stagione però Tim pare essersi ritrovato e se dovesse tornare a destreggiarsi con maestria sulla moto saranno problemi per tutti. Un discorso simile vale anche Febvre, in grande evidenza nel corso di questa fase di preparazione e vittorioso alla “Lacapelle-Marival”, ultima corsa pre-season sul tracciato francese. L’alfiere della Yamaha ha prevalso nei confronti del connazionale Gautier Paulin e dello svizzero Jeremy Seewer, altri centauri da tenere d’occhio. In buona sostanza non ci si annoierà fin dall’inizio ma il nove volte campione del mondo è fermamente intenzionato a porre il proprio sigillo.

Foto: Valerio Origo