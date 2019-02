Europa League oggi (14 febbraio), il calendario e gli orari delle partite. Il programma e come vederle in tv

Dopo la Champions League oggi è il momento dell’abbuffata di Europa League che martedì ha visto l’antipasto dell’incontro tra Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo, vinto per 1-0 dalla compagine turca. Oggi saranno tre le squadre italiane impegnate: alle ore 18.55 avremo in campo l’Inter, in casa del Rapid Vienna, e la Lazio, che ospiterà il Siviglia, mentre alle ore 21.00 il Napoli farà visita allo Zurigo. Quest’ultima gara sarà visibile in chiaro su TV8, mentre ben otto delle quindici gare in programma, tra le quali quelle delle tre formazioni nostrane, saranno visibili su Sky. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale delle partite di Inter, Lazio e Napoli.

Di seguito l’elenco completo delle odierne gare di andata dei sedicesimi di Europa League:

18.55 Rapid Vienna-Inter – SKY SPORT UNO e SKY SPORT canale 252

18.55 Lazio-Siviglia – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT canale 253

18.55 BATE Borisov-Arsenal – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT canale 254

18.55 Galatasaray-Benfica – SKY SPORT canale 255

18.55 Krasnodar-Bayer Leverkusen

18.55 Olympiacos-Dinamo Kiev

18.55 Rennes-Betis Siviglia

18.55 Slavia Praga-Genk

21.00 Zurigo-Napoli – TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT canale 252

21.00 Malmoe-Chelsea – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT canale 253

21.00 Celtic-Valencia – SKY SPORT canale 254

21.00 Sporting CP-Villarreal – SKY SPORT canale 255

21.00 Club Bruges-Salisburgo

21.00 Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

21.00 Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

Già giocata

Fenerbahce-Zenit San Pietroburgo 1-0

