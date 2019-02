Etoile de Bessèges 2019: Christophe Laporte conquista la vittoria nella seconda tappa e prende il comando della classifica generale

Seconda frazione e seconda opportunità per i velocisti all’Etoile de Bessèges 2019, corsa a tappe del UCI Europe Tour che si svolge nella Francia meridionale. Il percorso di 154 km da Saint Geniés de Malgoires a La Calmette presentava infatti soltanto due GPM, entrambi nella prima parte del tracciato. Nell’attesa volata conclusiva ad imporsi è stato il francese Christophe Laporte (Cofidis), alla nona vittoria in carriera da professionista e al secondo successo nella corsa francese. Il corridore transalpino è balzato anche al comando della classifica generale, in attesa della tappa di domani più movimentata dal punto di vista altimetrico.

Partenza rapidissima con attacchi continui e numerosi tentativi di fuga. Il francese Pierre Luc Perichon (Cofidis) trova l’attimo giusto per trovare l’allungo e prende un buon margine insieme ai connazionali Jérôme Cousin (Direct Energie) e Romain Combaud (Delko Marseille Provence) ed ai belgi Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) ed Emiel Vermeulen (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole). Il gruppo, guidato dalla Vital Concept di Bryan Coquard (leader della generale), tiene però sempre sotto controllo il quintetto al comando e mantiene il distacco stabile al di sotto dei 3’00”.

Superata la metà della corsa, Groupama-FDJ ed EF Education First si affiancano alla formazione francese in testa al plotone e le possibilità dei fuggitivi si riducono ulteriormente. Cousin e Capiot provano a mettersi in proprio attaccando a 28 km dall’arrivo, ma il loro vantaggio non decolla e il gruppo torna compatto a 16 km dal termine. Si arriva dunque all’epilogo tanto atteso, con le varie squadre che cercano di portare i rispettivi uomini di punta nelle migliori posizioni. La Cofidis è perfetta nel prendere la situazione in mano e nel pilotare il francese Christophe Laporte in testa. Il corridore transalpino non sbaglia nulla e conquista la vittoria davanti al connazionale Clement Venturini (AG2R La Mondiale) ed al belga Enzo Wouters (Lotto Soudal). Quarta posizione per l’azzurro Niccolò Bonifazio (Direct Energie) che aveva provato ad anticipare la volata partendo ai 400 m, mentre quinto chiude il belga Roy Jans (Corendon-Circus).

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com