Volta a la Comunitat Valenciana 2019: Greg Van Avermaet sorprende Matteo Trentin nella terza tappa

Sono i grandi nomi da classiche a sfidarsi nella terza tappa, la seconda in linea, della Volta a la Comunitat Valenciana 2019, partita da Quart de Poblet e giunta in quel di Chera dopo 191 chilometri. A trionfare sull’insidioso traguardo, posto al termine di una frazione piuttosto mossa, è il campione olimpico Greg Van Avermaet: primo centro per il belga con la nuova maglia della CCC. Resta leader della classifica generale il norvegese Edvald Boasson Hagen.

Grandissimo spettacolo nelle fasi conclusive della corsa, con l’ascesa finale non troppo dura che ha visto affrontarsi i corridori in un faccia a faccia che non ha lasciato spazio a colpi di mano. Ci hanno provato Ben Hermans (Israel Cycling Academy), Alessandro De Marchi (CCC) e, in parte, anche il campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar), ma la Mitchelton-SCOTT è riuscita sempre a tappare tutti i buchi con un super Jack Haig.

Ultimo chilometro pieno di insidie anche a livello planimetrico: a muoversi è stato Luis Leon Sanchez (Astana), lo spagnolo però si è piantato proprio nell’ultimo tratto, dovendosi accontentare della terza piazza. La battaglia per la vittoria è stata quella tra Van Avermaet e Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT): il belga ha comandato negli ultimi 300 metri, con il campione d’Europa che non è riuscito ad uscire dalla ruota, fermandosi così in seconda piazza dopo il successo di ieri. In casa Italia top-10 anche per Sonny Colbrelli, ottavo, e Marco Canola, decimo.

Foto: Valerio Origo