Coppa Italia basket LIVE, Varese-Cremona e Milano-Bologna: orari, programma e come vederle in tv e streaming

Arriva questa sera l’appuntamento col match più titolato delle Final Eight di Coppa Italia 2019: al Mandela Forum di Firenze l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano sfida la Segafredo Virtus Bologna.

Le due squadre, pur essendosi affrontate sei volte nella storia della manifestazione, mai hanno disputato una finale una contro l’altra, e non lo faranno neanche stavolta, dal momento che siamo ancora a livello di quarti di finale. Si confrontano prima e settima della Serie A, con due percorsi ben differenti: Milano prosegue in parallelo i discorsi d’Italia (16 vinte e 3 perse, compresa quella a tavolino di Pistoia) e d’Europa (in cui è in furiosa lotta per i playoff), mentre Bologna è a quota 10 vittorie e 9 sconfitte in campionato e qualificata per gli ottavi della Champions League, che più di qualcuno a Bologna spera sia il passaggio verso il ritorno in EuroCup (rispetto alla quale, comunque, non ha un divario competitivo grande come lo si tende a pubblicizzare in alcuni casi). Nelle due partite già giocate in stagione ha sempre vinto l’Olimpia.

Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna, secondo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019, si giocherà al Mandela Forum di Firenze questa sera alle ore 21. L’incontro sarà visibile in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta ella partita, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO

Ore 21:00 A|X Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna

Credit: Ciamillo