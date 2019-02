Coppa Davis 2019: Russia e Germania alle Finali, Serbia che fatica! Svizzera eliminata

Detto dell’Italia qualificata alle Finali di Coppa Davis a Madrid sconfiggendo l’India a Calcutta 3-1 grazie all’ultimo successo in singolare di Andreas Seppi, altre undici squadre hanno staccato il biglietto per l’appuntamento spagnolo.

Partiamo dai risultati attesi: le vittorie dell’Australia e della Germania. Gli Aussie, ad Adelaide, già in vantaggio 2-0 dopo la prima giornata hanno ottenuto il punto decisivo con il doppio: John Peers e Jordan Thompson hanno regolato l’accoppiata della Bosnia formata da Mirza Basic e da Tomislav Brkic (7-5 6-1) consentendo agli oceanici di festeggiare il passaggio di turno. Ininfluente poi il match tra il giovane australiano Alexei Popyrin e Nerman Fatic che ha visto il successo per 6-1 7-6 (2) del padrone di casa. A Francoforte, stessa storia e stesso mare: il duo teutonico formato da Tim Puetz e da Jan Lennard Struff ha superato nettamente i magiari Gabor Borsos e Peter Nagy con il punteggio di 6-2 6-3, chiudendo di fatto i giochi. Sono seguite poi, a fini meramente statistici, i successi di Alexander Zverev contro Borsos (6-3 6-4) e di Philipp Kohlschreiber contro David Szintai (6-7 (5) 6-3 10-5).

Missione compiuta anche per la Russia che ha sbancato Biel (Svizzera), eliminando i rossocrociati, privi delle stelle Roger Federer e Stan Wawrinka. Gli elvetici, sotto 2-0 nello score al termine del day-1, hanno provato a tornare in auge con il doppio: Jerome Kym ed Henry Laaksonen hanno battuto Evgeny Donskoy ed Andrey Rublev 4-6 6-3 7-6 (1). Poi però ci ha pensato Karen Khachanov, vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy, a rimettere le cose al loro posto, imponendosi contro Laaksonen 6-7 (2) 7-6 (6) 6-4.

Decisamente più sofferte invece le vittorie della Serbia e del Canada. I serbi, dovendo fare i conti con l’assenza del n.1 del mondo Novak Djokovic, hanno vanificato il vantaggio di 2-0 di ieri, perdendo il match di doppio e il singolare contro l’Uzbekistan a Tashkent: Sanjar Fayziev e Denis Istomin si sono imposti 2-6 6-1 6-3 contro Nikola Milojevic e Viktor Troicki e il citato Istomin ha sconfitto a sorpresa Dusan Lajovic 6-3 6-4. E così è stato Fili Krajinovic a regalare il punto decisivo alla compagine dei Balcani: 4-6 6-3 6-0 il punteggio contro Fayziev che, dopo aver vinto il primo parziale, si è sciolto quindici dopo quindici. Una grande battaglia anche a Bratislava dove i canadesi l’hanno spuntata in rimonta. Sconfitti i giovani Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, in doppio, dagli esperti Martin Klizan e Filip Polasek, la compagine canadese ha fatto leva proprio sui due ragazzini in singolare, vittoriosi contro Klizan (7-6 (4) 6-4) e contro Norbert Gomobos 6-3 6-4, per centrare il target.

Altrettanto sofferta la vittoria del Giappone contro la Cina 3-2 e del sorprendente Cile 3-2, a Salisburgo, contro l’Austria, priva però del top-10 Dominic Thiem. C’è da annotare anche l’eliminazione della Repubblica Ceca per mano dell’Olanda (3-1) ad Ostrava.

I RISULTATI DEL TURNO PRELIMINARE COPPA DAVIS 2019

INDIA-ITALIA 1-3 – Calcutta

GERMANIA-UNGHERIA 5-0 – Francoforte

BRASILE-BELGIO 1-3 – Uberlandia

UZBEKISTAN-SERBIA 2-3 – Tashkent

AUSTRALIA-BOSNIA&ERZEGOVINA 4-0 – Adelaide

SVIZZERA-RUSSIA 1-3 – Biel

KAZAKISTAN-PORTOGALLO 3-1 – Astana

REPUBBLICA CECA-OLANDA 1-3 – Ostrava

COLOMBIA-SVEZIA 3-0- Bogotá

AUSTRIA-CILE 2-3 – Salisburgo

SLOVACCHIA-CANADA 2-3- Bratislava

CINA-GIAPPONE 2-3 – Guangzhou

Foto: ReflectedLight / Shutterstock