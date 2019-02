Civitanova-Zaksa volley, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ultimo appuntamento per la Cucine Lube Civitanova con la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La formazione allenata da Fefé De Giorgi affronterà questa sera in casa lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle, squadra polacca guidata del tecnico italiano Andrea Gardini. L’esito della sfida è del tutto ininfluente per la compagine marchigiana, già sicura del primo posto nel gruppo B e della qualificazione ai quarti di finale come testa di serie.

Chi invece guarderà con apprensione all’incontro di questa sera è la Azimut Leo Shoes Modena, sconfitta nell’ultimo turno proprio da Civitanova e quasi eliminata dalla competizione. Per continuare a sperare gli uomini di Julio Velasco hanno bisogno che la Lube vinca 3-0 (in caso di 3-1 infatti entrerebbe in gioco il quoziente punti). Possibile che De Giorgi conceda un po’ di riposo ai propri titolari, mentre la squadra polacca scenderà in campo per vincere.

La sfida tra Cucine Lube Civitanova e Zaksa Kedzierzyn-Kozle si giocherà questa sera alle ore 20.30 presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (MC). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su DAZN. Di seguito il programma completo.

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO

ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Zaksa Kedzierzyn-Kozle

diretta streaming su DAZN

Segui Civitanova-Zaksa in diretta streaming su DAZN

