Khimki Mosca-Olimpia Milano basket, Eurolega 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si giocherà quest’oggi l’incontro tra Khimki Mosca e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valevole per la ventiquattresima giornata della regular season di Eurolega 2018-2019.

Comincia dalla Russia la fase calda della lotta per i playoff, con Milano in piena corsa e sesta in classifica assieme all’Olympiacos (che è però in svantaggio nello scontro diretto e deve ancora giocare in Lombardia), mente il Khimki vede in questo match forse l’ultima speranza per riagganciare quel treno. Il segnale di quanto il club tenga alla rincorsa è dato dal ritorno di Alexey Shved, fermo per parecchio tempo: l’indiscutibile faro dei russi avrà bisogno di tirare subito fuori tutto il proprio repertorio per arginare un’Olimpia che, a parte Gudaitis, ha l’intero roster a disposizione. Curiosità storica: quasi 10 anni fa si ebbe il primo match tra le due formazioni, nell’anno del debutto del Khimki in Eurolega. Vinsero i russi a Milano per 68-72.

Khimki Mosca-Olimpia Milano si giocherà oggi alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO

Ore 18:00 Khimki Mosca-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

