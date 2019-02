Ciclismo su pista, Mondiali 2019: i favoriti gara per gara. Kristen Wild guida la corazzata olandese, Gran Bretagna molto temibile negli inseguimenti

Si apre oggi la settimana più importante per la stagione del ciclismo su pista. Da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo andranno infatti in scena a Pruszkow, in Polonia, i Mondiali 2019. La rassegna iridata raccoglierà le stelle del panorama internazionale e vedrà l’Italia possibile protagonista in diverse specialità. Nei cinque giorni di gare saranno assegnati in totale 20 titoli (10 a livello maschile e 10 a livello femminile). Lo scorso anno ad Apeldoorn, in Olanda, i padroni di casa hanno dominato il medagliere chiudendo con cinque medaglie d’oro, cinque d’argento e due di bronzo, ma ben venti nazioni sono riuscite a conquistare un podio a dimostrazione del grande equilibrio presente in campo internazionale. La spedizione azzurra punterà a migliorare il bottino dello scorso anno, quando la Nazionale guidata da Dino Salvoldi e Marco Villa ha portato a casa un oro, un argento e quattro bronzi. Andiamo a scoprire nel dettaglio i principali favoriti gara per gara dell’imminente appuntamento mondiale.

SCRATCH – In campo maschile gli uomini da seguire con maggiore attenzione saranno il bielorusso Yauheni Karaliok, campione mondiale in carica, e l’ucraino Roman Gladysh, che detiene il titolo europeo. Attenzione anche all’azzurro Michele Scartezzini, splendido argento lo scorso anno, e al cinese Liang Guo, vincitore dell’ultima tappa di Coppa del Mondo. In campo femminile i favori del pronostico sono tutti per l’olandese Kristen Wild, campionessa mondiale ed europea e autentica dominatrice dell’ultima rassegna iridata con tre medaglie d’oro. Le principali rivali sembrano essere la belga Jolien D’Hoore, la lituana Olivija Baleisyte e la statunitense Jennifer Valente. Occhi puntati anche sulla giovanissima Martina Fidanza, che ha vinto le ultime due prove di Coppa del Mondo e proverà a stupire.

TEAM SPRINT – Nella prima giornata di gare si disputerà la prova a squadre della velocità. Tra gli uomini l’Olanda, detentrice del titolo e forte di tre vittorie in Coppa del Mondo in stagione, è sicuramente la formazione da battere, con Gran Bretagna e Francia principali avversarie. La Germania è invece la favorita al femminile, ma Russia e Cina proveranno a dire la loro.

TEAM PURSUIT – Grandi speranze in casa Italia per l’inseguimento a squadre. Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo i quartetti azzurri hanno centrato una prestigiosa doppietta che ha dato grande fiducia per la prova iridata, ma le avversarie non mancheranno. Al maschile Gran Bretagna e Danimarca saranno le principali avversarie del quartetto composto da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon, con Nuova Zelanda e Germania possibili sorprese. In campo femminile la Gran Bretagna sembra avere qualcosa in più rispetto alla giovanissima formazione azzurra composta da Martina Alzini, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, ma anche Nuova Zelanda, Germania e Stati Uniti potranno inserirsi nella lotta per una medaglia.

KEIRIN – Grande equilibrio nelle prove della velocità. In campo maschile attenzione ai giapponesi Tomoyuki Kawabata e Yuta Wakimoto, al tedesco Stefan Botticher, agli olandesi Matthijs Buchli e Theo Bos e all’australiano Matthew Glaetzer. Tra le donne invece la belga Nicky Degrendele difende il titolo dall’assalto della francese Mathilde Gros, dell’olandese Laurine van Riessen, dell’australiana Stephanie Morton e dell’atleta di Hong Kong Wai Sze Lee.

SPRINT – L’australiano Matthew Glaetzer, campione mondiale in carica e vincitore di tre tappe di Coppa del Mondo questa stagione, è il principale favorito al maschile, con l’olandese Jeffrey Hoogland e il francese Sebastien Vigier avversari più accreditati. La donna da battere è invece Wai Sze Lee, dominatrice della Coppa del Mondo con quattro successi, con l’australiana Stephanie Morton, la tedesca Emma Hinze e l’ucraina Olena Starikova che proveranno a rovinarle la festa.

1 km/500m TIME TRIAL – Pronostico complicato nelle due gare contro il tempo. Nell’unica prova disputata questa stagione in Coppa del Mondo si sono imposti il tedesco Joachim Eilers e l’ucraina Olena Starikova. Da seguire con attenzione tra gli uomini l’olandese Theo Bos, sul terzo gradino del podio lo scorso anno, e il francese Quentin Lafargue. In campo femminile difenderà il titolo la tedesca Miriam Welte, ma occhi puntanti anche sulla russa Daria Shmeleva, campionessa europea in carica e argento iridato nel 2018.

INDIVIDUAL PURSUIT – Grande attesa in campo maschile per l’italiano Filippo Ganna, campione mondiale in carica. Gli avversari principali per l’azzurro saranno il portoghese Ivo Oliveira, il tedesco Dominic Weinstein, detentore del titolo europeo, il russo Ivan Smirnov e il britannico John Archibald. Tra le donne protagoniste più attese la tedesca Lisa Brennauer, la polacca Justyna Kaczkowska e la britannica Eleanor Dickinson.

POINTS RACE – Grande equilibrio al maschile, dove il britannico Mark Stewart, l’olandese Jan Willem van Schip e il polacco Wojciech Pszczolarski sembrano essere gli uomini più accreditati per una medaglia. Italia possibile protagonista in campo femminile con Maria Giulia Confalonieri, campionessa europea in carica e vincitrice dell’unica prova disputata in stagione in Coppa del Mondo. Avversarie decisamente temibili per l’azzurra saranno l’olandese Kristen Wild e la statunitense Jennifer Valente, rispettivamente oro e argento lo scorso anno.

OMNIUM – Disciplina che potrebbe sorridere all’Italia, che si gioca due carte di assoluto valore come Simone Consonni e Letizia Paternoster. La prova maschile si annuncia apertissima: il polacco Szymon Sajnok, campione iridato in carica, l’olandese Jan Willem van Schip, il britannico Ethan Hayter, lo svizzero Claudio Imhof, l’australiano Sam Welsford e il francese Benjamin Thomas sono tutti atleti da seguire con estrema attenzione. L’olandese Kristen Wild, detentrice del titolo mondiale ed europeo, è invece la grande favorita a livello femminile. Attenzione però anche alla britannica Laura Kenny, all’australiana Annette Edmondson e alla statunitense Jennifer Valente, protagoniste della stagione di Coppa del Mondo.

MADISON – Azzurri che proveranno a dire la loro anche nell’ultima prova del programma. Tra gli uomini Belgio, Germania e Danimarca sembrano avere qualcosa in più rispetto alla coppia italiana formata da Simone Consonni e Francesco Lamon. In campo femminile invece Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo hanno tutte le carte in regola per giocarsi una medaglia con Gran Bretagna, Danimarca, Olanda e Belgio.

