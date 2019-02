Ciclismo, Ranking UCI: Alejandro Valverde al comando, Viviani quarto. Italia quarta nella classifica per Nazioni

Alejandro Velverde si è confermato in testa al ranking UCI, il Campione del Mondo guarda tutti dall’alto con i suoi 3781 punti: il 39enne, attualmente impegnato nell’UAE Tour, non ha problemi a conservare la posizione nei confronti del britannico Simon Yates (3177 punti per il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna) e dello slovacco Peter Sagan (3100 per l’ex Campione del Mondo).

Il nostro Elia Viviani, oggi secondo nella volata all’UAE Tour, è quarto con 2859 punti appena davanti al francese Julian Alaphilippe (2762,95) e al belga Greg Van Avermaet (2714,47). A completare la top ten ci sono l’olandese Tom Dumoulin, il britannico Geraint Thomas vincitore dell’ultimo Tour de France, il francese Thibaut Pinot che è salito di due posizioni e l’australiano Michael Matthews che ne ha persa una.

Il secondo italiano in classifica è Domenico Pozzovivo (24esimo), Vincenzo Nibali è 46esimo, Matteo Trentin è risalito in 59esima posizione grazie alle due recenti vittorie mentre Fabio Aru è sprofondato in 202esima posizione. Il Belgio continua a comandare la classifica per Nazioni con 13640,02 punti davanti a Francia, Spagna e Italia ferma a 11327,95.

RANKING UCI (TOP TEN):

1. Alejandro Valverde (Spagna) 3781

2. Simon Yates (Gran Bretagna) 3177

3. Peter Sagan (Slovacchia) 3100

4. Elia Viviani (Italia) 2859

5. Julian Alaphilippe (Francia) 2762,95

6. Greg Van Avermaet (Belgio) 2714,47

7. Tom Dumoulin (Paesi Bassi) 2688,86

8. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2587,25

9. Thibaut Pinot (Francia) 2494

10. Michael Matthews (Australia) 2459,86

RANKING ITALIANI (TOP 100+ARU):

4. Elia Viviani 2859

24. Domenico Pozzovivo 1627

32. Sonny Colbrelli 1417,8

36. Gianni Moscon 1326,82

46. Vincenzo Nibali 1144

57. Diego Ulissi 997

59. Matteo Trentin 990,33

60. Andrea Pasqualon 966

64. Damiano Caruso 940,14

76. Enrico Gasparotto 832

89. Marco Canola 741

91. Giovanni Visconti 734

95. Davide Formolo 692

202. Fabio Aru 370

RANKING PER NAZIONI (TOP 10):

1. Belgio 13640,02

2. Francia 13108,95

3. Spagna 11652,06

4. Italia 11327,95

5. Paesi Bassi 10986,22

6. Gran Bretagna 10494,95

7. Colombia 8665,15

8. Australia 8198,98

9. Germania 6926,57

10. Danimarca 6605,03