Ciclismo, parla Pinarello: “Geraint Thomas sarà al via del Giro d’Italia. Con lui nella Sky anche Moscon e Bernal”

Una notizia a sorpresa, che va a smentire quella arrivata qualche settimana fa dalla BBC: ieri Fausto Pinarello, Ceo dello storico marchio che fornisce le biciclette al Team Sky, in occasione di CosmoBikeShow, si è espresso sulla prossima edizione del Giro d’Italia, che scatterà da Bologna l’11 maggio con una breve cronometro verso il San Luca.

Pinarello ha praticamente annunciato i capitani per lo squadrone britannico in vista della Corsa Rosa: “Thomas correrà il Giro. Abbiamo la lista degli atleti e lui c’è, insieme ad Egan Bernal e Gianni Moscon. La squadra è forte e vuole vincere. Sarà l’asfalto a decidere chi dei tre avrà più chance”.

Ha del clamoroso dunque la presenza del gallese, vincitore dell’ultimo Tour de France, che aveva dichiarato di dedicarsi nuovamente alla Grande Boucle per provare a confermare il titolo. Un ostacolo in più per gli azzurri Vincenzo Nibali e Fabio Aru che andranno a caccia del Trofeo Senza Fine.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com