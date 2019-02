Trofeo Laigueglia 2019: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Il programma completo

Oggi (domenica 17 febbraio) si correrà la 56ma edizione del Trofeo Laigueglia. La classica ligure aprirà il calendario italiano di questa stagione e sarà valida anche come prima prova della Ciclismo Cup. I corridori si sfideranno su un percorso di 203 km con partenza e arrivo a Laigueglia, che entrerà nel vivo con il circuito finale di 12,6 chilometri, da ripetere quattro volte, ceterizzato dalle salite di Capo Mele e Colla Micheri.

Lo scorso anno trionfò in solitaria Moreno Moser, che oggi proverà a ripetersi con la nuova maglia della Nippo Vini Fantini Faizanè. Tra i suoi principali avversari troviamo Giovanni Visconti della Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, Fabio Felline e Gianluca Brambilla che correranno per la Nazionale italiana.

La partenza della corsa è fissata alle 10.50, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.00 e le 16.30, in base alla media oraria. Il Trofeo Laigueglia sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo.

Trofeo Laigueglia 2019

Domenica 17 febbraio

Laigueglia-Laigueglia 203 km

Partenza: 10.50

Arrivo previsto: 16.00-16.30 circa

