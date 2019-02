Ciclismo: Geraint Thomas sarà al Tour de France, ma non al Giro d’Italia

Geraint Thomas conferma alla BBC che prenderà parte al Tour de France, ma non al Giro d’Italia. Non vedremo, dunque, il gallese impegnato sulle nostre strade, dal momento che va alla caccia di allori su quelle transalpine.

Thomas ha ammesso di avere un conto in sospeso con la corsa rosa, che per lui, nel 2017, è finita in modo particolarmente brusco, poiché una caduta ai piedi del Blockhaus causata da una moto gli impedì di continuare il Giro. Per questo ha pensato alla possibilità di giocarsi le carte in entrambe le grandi corse a tappe, ma alla fine ha deciso di andare soltanto al Tour in quanto campione uscente. Questo status lo ha convinto a presentarsi in terra francese nella miglior condizione possibile.

Per lui si tratterà del decimo Tour de France: dei nove finora disputati, ne ha conclusi otto e si è ritirato nell’edizione 2017.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Thomas Quack / Shutterstock