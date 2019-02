Ciclismo, Tour of Oman 2019: Alexey Lutsenko anticipa il gruppo, Kristoff resta leader

Foto LaPresse/Fabio Ferrari 11/03/2018 Castelraimondo, Macerata (Italia) Sport Ciclismo Tirreno-Adriatico 2018 - edizione 53 - Tappa 5 - da Casteraimondo (Macerata) a Filottrano (Ancona) (178 km) Nella foto: LUTSENKO Alexey (KAZ) (ASTANA PRO TEAM) YATES Adam (GBR) (MITCHELTON - SCOTT) Photo LaPresse/Fabio Ferrari March 11, 2018 Castelraimondo, Macerata (Italy) Sport Cycling Tirreno-Adriatico 2018 - editione 53 - Stage 5 - Casteraimondo (Macerata) to Filottrano (Ancona)(110,6 miles) In the pic: LUTSENKO Alexey (KAZ) (ASTANA PRO TEAM) YATES Adam (GBR) (MITCHELTON - SCOTT)

Alexey Lutsenko si conferma una delle stelle nel Tour of Oman: il vincitore uscente della corsa in terra asiatica si va a prendere il successo nella seconda tappa con una bellissima stoccata da finisseur. Il kazako dell’Astana chiude a braccia alzate nell’insidiosa frazione con partenza ed arrivo da Royal Cavalry Oman ad Al Bustan (156,5 km).

In quattro in fuga nelle prime fasi di gara: Jerome Baugnies (Wanty-Gobert), Lionel Taminiaux (Wallonie Bruxelles), Aritz Bagues Kalparsoro (Euskadi-Murias) e Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise). Il gruppo però, come di consueto, gestisce al meglio la situazione. Diverse le salite (brevi ma insidiose) affrontate lungo il percorso. A chiudere il gap è la CCC: si va a decidere tutto sull’ultima salita di Al Jissah.

Attacca in solitaria Lutsenko, il gruppo prova in tutti i modi a chiudere, senza riuscirci: la volata vincente di Alexander Kristoff (UAE Emirates) questa volta vale solo per la piazza d’onore e per conservare la maglia di leader della classifica. Terzo è Ryan Gibbons (Team Dimension Data), mentre chiude quarto l’azzurro Iuri Filosi (Delko -Marseille Provence). Da segnalare i piazzamenti per Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), sesto, ed Enrico Battaglin (Katusha-Alpecin), settimo.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse