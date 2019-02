Champions League, Atletico Madrid-Juventus, Max Allegri: “Domani Dybala gioca. Dobbiamo segnare un gol, magari due…”

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 22 Dicembre 2018 Torino, Italia Sport Calcio Juventus Fc vs As Roma - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. Nella foto:Massimiliano Allegri (Juventus F.C.); Photo LaPresse - Fabio Ferrari December 22, 2018 Turin, Italy sport soccer Juventus Fc vs As Roma - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. In the pic:Massimiliano Allegri (Juventus F.C.);

Ha preso il via in maniera ufficiale l’avvicinamento verso Atletico Madrid-Juventus con la consueta conferenza stampa della vigilia. I primi a parlare sono stati Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri e Miralem Pjanic, regista della Juventus. Il bosniaco ha detto la sua sulla super-sfida di domani sera, alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid. “L’Atletico fa la differenza assieme, non solamente con i propri singoli. Contro di loro è difficile giocare e hanno grandi individualità, ci aspettiamo due partite complicate. Proveremo a fare un bel risultato all’andata che ci aiuterebbe a passare il turno. Sappiamo che la finale si giocherà in questo stadio, ma ci sono tantissimi ostacoli tra noi e quella serata, non possiamo pensarci già oggi”.

È toccato poi ad Allegri, che ha regalato subito notizie importanti. “Inizio con il dire che Sami Khedira non ci sarà. Purtroppo non è convocato ed è rimasto a Torino per accertamenti (si parla di aritmia cardiaca ndr). Più tardi la società emetterà un comunicato per spiegare la situazione. La seconda notizia è che Paulo Dybala gioca, così togliamo tutti i dubbi”.

L’allenatore toscano ha poi parlato di quello che si attende domani. “Vivremo un ottavo di finale di Champions League, una partita che ha dei significati in sé, ma che non sarà diversa da quelli vissuti negli ultimi anni. Si sfidano due squadre che hanno disputato due finali negli ultimi anni e che hanno fatto bene in questa competizione, ma non ha senso caricare ulteriormente l’evento”.

Il suo parere sulla squadra biancorossa è ben chiara: “L’Atletico Madrid è una grande realtà, che da anni ha costruito le proprie fortune su una fase difensiva notevole. Diego Simeone ha fatto, e sta facendo, un ottimo lavoro con una organizzazione, e qualità, che rendono i Colchoneros tra le squadre più forti al mondo da anni”.

Come dovrà giocare la Juventus? “Dobbiamo porre le basi per il passaggio del turno, facendo una partita giusta, sapendo che avremo di fronte una rivale tosta e che sfrutta bene le palle inattive. Posso già dire sin da ora che non firmerei per un pareggio. Domani sarà fondamentale segnare un gol, magari due…”.

