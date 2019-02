Challenge Mallorca 2019: Tim Wellens concede il tris a Dejà e si aggiudica la terza prova davanti a Buchmann e Valverde

Foto Fabio Ferrari - LaPresse 17/05/2018 Osimo-Imola (Italia) Sport Ciclismo Giro d'Italia 2018 - edizione 101- tappa 12 OSIMO - IMOLA Nella foto: durante la gara.WELLENS Tim (BEL) (LOTTO SOUDAL) Photo Fabio Ferrari - LaPresse May 17, 17 Osimo-Imola (Italy) Sport Cycling Giro d'Italia 2018 - 101th edition - stage 12 OSIMO - IMOLA In the pic: during the race.WELLENS Tim (BEL) (LOTTO SOUDAL)

Tim Wellens è il padrone di Dejà! Per il terzo anno consecutivo il corridore belga della Lotto Soudal conquista il Trofeo Serra de Tramuntana, terzo appuntamento del Challenge Mallorca 2019, prima gara della stagione ciclistica sul suolo europeo. Il 27enne fiammingo, già vincitore della corsa nel 2017 e nel 2018, è arrivato in solitaria sul traguardo del comune maiorchino dopo aver salutato la compagnia del tedesco Emanuel Buchmann, vincitore della tappa di ieri, con un attacco ai 5 km dall’arrivo. Il corridore della Bora-hansgrohe, partito a 30 km dal termine, ha dovuto accontentarsi del secondo posto, mentre lo spagnolo campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) ha chiuso terzo.

Corsa durissima per i corridori sin dalle prime fasi con la salita del Coll de Soler affrontata a tutta velocità. Continui attacchi e tentativi di fuga nel gruppo, con il belga Sander Armée (Lotto Soudal) e lo spagnolo Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros) a transitare per primi sul Coll de Claret. Altri diciotto corridori, tra cui gli italiani Fabio Felline (Trek-Segafredo) e Edward Ravasi (UAE-Team Emirates), raggiungono la coppia al comando dando vita ad una numerosa fuga. Il tentativo di allungo però non dura molto e a metà percorso il gruppo è nuovamente compatto. Lo spagnolo Mario Gonzalez (Euskadi-Murias), l’olandese Sjoerd Van Ginneken (Roompot-Charles) e l’italiano Nicola Conci (Trek-Segafredo) provano allora un nuovo strappo, ma una foratura rallenta l’azzurro. La coppia di testa inizia la salita del Coll de Femenia con oltre due minuti sul gruppo. Pioggia e vento rendono ancora più dura la corsa e anche il tentativo di fuga dei due viene annullato ai 50 km dall’arrivo.

La corsa esplode nuovamente sulle rampe del Coll de Puig Major con attacchi a ripetizione e gruppo frammentato. Rimangono una trentina di corridori tra cui lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal), il polacco Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e l’italiano Fabio Aru (UAE Emirates), tutti tra i nomi più attesi alla vigilia. Il campione del mondo prova a rompere gli indugi con un attacco a 33 km dal traguardo, ma il tedesco Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), già vincitore della prova di ieri, replica immediatamente e guadagna 28” sugli avversari sotto il diluvio in cima al Coll de Puig Major. All’inseguimento del corridore al comando si lanciano Wellens e il colombiano Sergio Higuita (Fundacion Euskadi), che iniziano l’ultima salita di giornata, il Coll de Bleda, con 9” di ritardo, mentre il gruppo di Valverde rimane a 40” dalla testa. Il belga si riporta in solitaria su Buchmann e lo stacca a 5 km dall’arrivo, mentre alle sue spalle Valverde prova il tutto per tutto per rientrare ma ormai è troppo tardi. Wellens può arrivare a braccia alzate sul traguardo, mentre il tedesco conquista il secondo posto conservando margine sullo spagnolo che chiude terzo.

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse