Tennis, ATP Buenos Aires 2019: Marco Cecchinato spazza via Guido Pella in due set e vola in finale!

Superlativo Marco Cecchinato! L’azzurro asfalta l’argentino Guido Pella per 6-4 6-2 nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires e vola in finale. Il numero tre del seeding non spreca molte energie, essendo rimasto in campo soltanto per 71 minuti ed ora attende di conoscere il nome dell’avversario che lo divide dal titolo, che uscirà dal confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Diego Sebastian Schwartzman.

Prima frazione non eccezionale, c’è il dominio dei servizi, gli scambi sono per la maggior parte molto corti. Soltanto un game finisce ai vantaggi, ma di palle break neppure l’ombra. Il canovaccio è il medesimo fino al decimo gioco, quando Pella va al servizio per restare nel set, sotto 4-5, ma Cecchinato gioca un gran game in risposta salendo 0-40 e portando a casa la partita alla seconda occasione per 6-4 in 38 minuti.

L’argentino accusa il colpo e Cecchinato può volare in apertura di secondo parziale, quando trova il break nel secondo game volando sul 3-0 non pesante. Pella resta aggrappato al match, ma non riesce mai ad impensierire più di tanto l’azzurro che tiene i seguenti turni in battuta sempre a trenta. La resistenza del sudamericano crolla nell’ottavo gioco, quando l’italiano si porta dapprima 0-30 e poi sale a match point. Cecchinato chiude alla prima occasione sul 6-2 in 33 minuti e vola all’atto conclusivo.

Quattro gli ace per l’azzurro, con un solo doppio fallo, ma resta piuttosto bassa la percentuale di prime, che si attesta sul 62%: Cecchinato trova il 75% di punti con la prima ed il 65% sulla seconda. Proprio la solidità del servizio è l’arma in più dell’italiano, che non concede palle break e vince in tutto 55 punti contro i 44 dell’avversario.

Foto: Claudio Bosco LPS