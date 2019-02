Calendario SuperLega volley, orari e programma delle partite di oggi (3 febbraio). Come vederle in tv e streaming

Prosegue oggi la ventesima giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato italiano di volley maschile. Dopo gli anticipi di ieri Ravenna-Verona e Siena-Padova, in campo le altre cinque partite.

Gli occhi di tutti saranno puntati sull’incontro tra Modena e Perugia. Impegno decisamente ostico per la capolista, che scende in campo in casa della quarta forza del campionato per mantenere la vetta della classifica. Turno piuttosto agevole invece per Trento che accoglie in casa Castellana Grotte, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Trasferta non particolarmente proibitiva per Civitanova a Sora, mentre Monza e Milano daranno vita ad una interessante sfida playoff. Scontro diretto nella parte bassa della classifica tra Vibo Valentia e Latina, entrambe a caccia di punti per riavvicinare l’ottava posizione e guadagnare margine sulla zona retrocessione.

La sfida tra Modena e Perugia si giocherà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. Le altre quattro partite andranno in scena contemporaneamente alle ore 18.00 e saranno visibili soltanto sulla piattaforma Lega Volley Channel in diretta streaming. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 3 FEBBRAIO

ore 15.30 Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia (Rai Sport)

ore 18.00 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Cucine Lube Civitanova (Lega Volley Channel)

ore 18.00 Vero Volley Monza – Revivre Axopower Milano (Lega Volley Channel)

ore 18.00 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina (Lega Volley Channel)

ore 18.00 Itas Trentino – BCC Castellana Grotte (Lega Volley Channel)

