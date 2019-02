Calendario Campionati Italiani atletica indoor 2019: date, programma, orari e tv

Si svolgerà questo fine settimana la 50a edizione dei Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera. Programma di gare particolarmente ricco ad Ancora da venerdì 15 a domenica 17 febbraio, con l’assegnazione di ventisei titoli nazionali tra settore maschile e femminile. Presenti 508 atleti per un totale di 108 società, con diversi esponenti di spicco del movimento azzurro a livello internazionale come Gianmarco Tamberi, Claudio Stecchi e Alessia Trost, per i quali l’appuntamento sarà una fondamentale tappa di avvicinamento agli Europei di Glasgow, da venerdì 1 a domenica 3 marzo.

Nella prima giornata saranno in gara soltanto gli atleti del salto in alto, mentre nel fine settimana andranno in scena tutte le altre discipline. L’evento sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport e potrà quindi essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. Di seguito il calendario completo dei Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO

ore 17.00 Salto in alto – finale femminile

ore 19.00 Salto in alto – finale maschile

SABATO 16 FEBBRAIO

ore 11.30 60m ostacoli – batterie femminile

ore 11.50 60m ostacoli – batterie maschile

ore 13.30 Salto con l’asta – finale maschile

ore 14.15 400m – batterie maschile

ore 14.35 400m – batterie femminile

ore 14.40 Salto in lungo – finale femminile

ore 14.55 3000m marcia – finale femminile

ore 15.15 5000m marcia – finale maschile

ore 15.45 60m ostacoli – semifinali maschile

ore 16.05 60m ostacoli – semifinali femminile

ore 16.25 Salto in lungo – finale maschile

ore 16.40 Getto del peso – finale femminile

ore 16.40 1500m – finale femminile

ore 16.50 1500m – finale maschile

ore 17.35 60m ostacoli – finale femminile

ore 17.40 60m ostacoli – finale maschile

DOMENICA 17 FEBBRAIO

ore 10.30 60m – batterie femminile

ore 10.50 60m – batterie maschile

ore 11.45 60m – semifinali femminile

ore 12.00 60m – semifinali maschile

ore 13.55 Salto con l’asta – finale femminile

ore 14.40 Salto triplo – finale maschile

ore 15.55 800m – finale femminile

ore 16.10 800m – finale maschile

ore 16.25 Salto triplo – finale femminile

ore 16.35 400m – finale maschile

ore 16.45 400m – finale femminile

ore 16.50 Getto del peso – finale maschile

ore 17.00 60m – finale femminile

ore 17.10 60m – finale maschile

ore 17.25 3000m – finale maschile

ore 17.35 3000m – finale femminile

ore 17.50 Staffetta – finale femminile

ore 18.15 Staffetta – finale maschile

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL