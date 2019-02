Il Napoli affronterà questa sera lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019.. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza.

La squadra di Aurelio De Laurentis ha tutte le carte in regola per farsi strada in questo torneo e il primo ostacolo non può creare parecchi grattacapi anche se come sempre non bisognerà sottovalutare un avversario desideroso di mettersi in luce. Il Napoli è secondo in classifica in Serie A alle spalle della lanciatissima Juventus, l’Europa League potrebbe essere un ottimo palcoscenico per togliersi delle soddisfazioni importanti.

I partenopei non hanno non ha mai affrontato il Zurigo sin qui in campo europeo. Quella del Letzigrund Stadion, impianto rinnovato meno di 10 anni fa, sarà quindi la prima sfida nella storia dei due club da avversari e questo darà ulteriori motivi di interesse per una partita che i campani non possono permettersi di sottovalutare anche per migliorare una statistica poco favorevole: il Napoli è stato eliminato ai sedicesimi di finale in quattro delle ultime sei partecipazioni all’Europa League e solo una volta in 13 incontri d’andata dei sedicesimi di finale tra Coppa Uefa ed Europa League ha segnato più di un gol, nel 4-0 sul campo del Trabzonspor del febbraio 2015.

Gli osservati speciali saranno Lorenzo Insigne e il polacco Arkadiusz Milik da cui Ancelotti si aspetta risposte importanti. L’inventiva del numero 24 e la fisicità del bomber partenopeo dovranno essere le armi per scardinare la retroguardia elvetica e indirizzare la qualificazione sui binari favorevoli alla formazione nostrana.

Zurigo-Napoli in tv, orario d’inizio e come vederle gratis e in chiaro. Canale e streaming

Di seguito il programma dettagliato e gli orari di Zurigo-Napoli, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019. La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD (canale 252) e su Sky Sport Uno DTT (canale 382 del digitale terrestre), con possibilità di seguire il match anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. La gara sarà anche visibile in chiaro, sul digilale terrestre, sugli schermi di TV8., DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO:

21.00 Zurigo-Napoli

LE PROBABILI FORMAZIONI

Zurigo (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey. All. Ludovic Magnin

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. All. Carlo Ancelotti

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: antonio-balasco / shutterstock.com