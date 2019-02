Calcio, Serie A 2019: Juventus di misura a Bologna grazie a Dybala, Quagliarella colpisce ancora con la Sampdoria

Foto LaPresse/Filippo Rubin 24/02/2019 Bologna (Italia) Sport Calcio Bologna - Juventus - Campionato di calcio Serie A 2018/2019 - Stadio "Renato Dall'Ara" Nella foto: ESULTANZA GOAL JUVENTUS PAULO DYBALA (JUVENTUS) Photo LaPresse/Filippo Rubin February 24, 2019 Bologna (Italy) Sport Soccer Bologna vs Juventus - Italian Football Championship League A 2018/2019 - "Renato Dall'Ara" Stadium In the pic: JUVENTUS CELEBRATION GOAL PAULO DYBALA (JUVENTUS)

Quattro gli incontri che si sono disputati, fino ad ora, nella domenica dedicata al 25° turno del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Andiamo ad illustrarvi i riscontri maturati sui rettangoli verdi.

A Marassi è un penalty del solito Fabio Quagliarella a togliere le castagne dal fuoco ai doriani nel lunch match. Una partita, quella di Genova, in cui il protagonista indiscusso è stato il portiere del Cagliari Alessio Cragno, con parate di pregevole fattura che però non sono riuscite ad evitare la capitolazione dei sardi. Alle 15.00 la Juventus, senza incantare, ha ritrovato il gusto della vittoria grazie ad una marcatura dell’argentino Paulo Dybala. Un rinvio poco preciso di Helander si è tramutato in un assist perfetto per il bianconero che ha spiazzato Skorupski e ha consentito alla formazione di Massimiliano Allegri di centrare il successo esterno e consolidare il primato. Per Dybala si tratta del terzo centro in campionato, il secondo consecutivo dopo quello contro il Frosinone.

Sono arrivati poi due pareggi tra Sassuolo-Spal e Chievo Verona-Genoa. Nel confronto di Reggio Emilia, hanno sbloccato per primi il punteggio i padroni di casa con Federico Peluso ma poi gli ospiti hanno risposto con il rigore trasformato da Andrea Petagna. Da segnalare l’espulsione di Duncan al 93′ per un’entrata fuori tempo su Missiroli. Cartellino rosso arrivato dopo l’intervento del VAR. 0-0 invece al “Bentegodi” in un confronto molto intenso ma non spettacolare.

I RISULTATI – SERIE A 2018-2019 – 25° TURNO

ore 12.30 Sampdoria-Cagliari 1-0

ore 15.00 Bologna-Juventus 0-1

ore 15.00 Chievo-Genoa 0-0

ore 15.00 Sassuolo-Spal 1-1

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 69

Napoli* 53

Inter* 46

Milan 45

Roma 44

Lazio* 38

Torino 38

Atalanta 38

Sampdoria 36

Fiorentina* 35

Sassuolo 31

Parma* 29

Genoa 29

Cagliari 24

Spal 23

Udinese* 22

Empoli 21

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo 10

*partita in meno

Foto: LaPresse