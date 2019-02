Calcio, Serie A 2019: Atalanta e Lazio vincono e raggiungo la Roma al quinto posto in classifica

Atalanta e Lazio vincono per 1-0 rispettivamente contro Cagliari e Frosinone nei posticipi della 22ma giornata della Serie A di calcio. Questa vittoria in trasferta permette ad entrambe le squadre di salire a quota 35 punti in classifica e raggiungere così la Roma al quinto posto. Andiamo a scoprire nel dettaglio come si sono svolte le due partite.

Partiamo dalla sfida tra Frosinone e Lazio, con i biancocelesti che fanno la partita nel primo tempo e hanno diverse occasioni in avvio, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi in contropiede. Al 26’ fallo di Bastos su Ciano in area, con l’arbitro Fabbri che inizialmente concede il calcio di rigore, ma poi con l’intervento della Var cambia la decisione. Al 36’ arriva invece il vantaggio della Lazio, con Luis Alberto che appoggia per Caicedo, che con un tiro perfetto all’incrocio porta avanti i suoi. Nella ripresa il Frosinone reagisce, mentre gli avversari calano di ritmo. I ciociari hanno diverse occasioni per trovare il pareggio tra cui una nel finale con Trotta, ma Strakosha si oppone al meglio e la Lazio riesce a portare a casa i tre punti.

Per quanto riguarda invece il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta, la squadra di Gasperini ha fatto valere la propria superiorità nel secondo tempo, dopo una prima frazione che non ha visto particolari squilli. Nella ripresa l’Atalanta parte forte e al 50’ trova il gol partita con una bella azione corale, con Castagne che dalla sinistra crossa in mezzo per Hateboer, che di testa finalizza al meglio e insacca in rete. Il Cagliari però non ci sta e trascinato da Joao Pedro reagisce. Gli orobici però si chiudono bene in difesa e l’unico vero brivido arriva nel recupero con il colpo di testa di Deiola su calcio d’angolo, il pallone sbatte però sulla traversa e la Dea può così esultare per la vittoria.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock