Calcio, i migliori italiani della 22^a giornata di Serie A. Nicolò Zaniolo continua a stupire, tornano al gol Lorenzo Insigne e Simone Verdi

Giornata numero 22 per la Serie A di calcio 2018/19, che come al solito ci ha lasciato molte emozioni e reti, con gli italiani che si sono ben espressi, a cominciare dagli anticipi, con la doppietta di Francesco Caputo che ha salvato l’Empoli dalla sconfitta contro il ChievoVerona di un ritrovato Emanuele Giaccherini, a segno nell’1-0 con una conclusione notevole.

Boccata d’ossigeno (e di fiducia) anche per Lorenzo Insigne e Simone Verdi, a segno dopo molto tempo nel 3-0 del Napoli alla Sampdoria, mentre Daniele Rugani ha ripagato la fiducia di Allegri, segnando una rete nel 3-3 contro il Parma. Un gol molto pesante quello del 24enne nativo di Lucca, impiegato per via delle assenze di Bonucci e Chiellini, ma più volte decisivo anche con ottimi interventi.

Continua invece a stupire Nicolò Zaniolo, uno dei giovani più interessanti del campionato, che ha salvato dalla sconfitta la Roma nel match contro il Milan, confermandosi tra le rivelazioni della stagione.

Foto: Bestino – Shutterstock