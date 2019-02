VIDEO Frosinone-Lazio 0-1, Highlights e sintesi della partita. La decide Caicedo

Posticipo del lunedì per quanto riguarda la 22ma giornata del campionato di Serie A di calcio: allo Stadio Benito Stirpe la Lazio si impone per 1-0 in casa del Frosinone. A decidere l’incontro è una rete dell’attaccante biancoceleste Felipe Caicedo, schierato a sorpresa dal primo minuto da Simone Inzaghi, siglata di mancino al 36′. Buona partita per i padroni di casa che non sono riusciti però a battere il portiere laziale Strakosha.

GLI HIGHLIGHTS DI FROSINONE-LAZIO

🔵 Felipe Caicedo with a beautiful left footed strike puts @OfficialSSLazio in the lead 😍#ForzaSerieA pic.twitter.com/v2UNUTmqN7 — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) February 4, 2019

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock