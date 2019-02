VIDEO Cagliari-Atalanta 0-1, Highlights, gol e sintesi della partita. Decide Hateboer

L’Atalanta batte 1-0 il Cagliari in trasferta nel posticipo della 22ma giornata di Serie A. Gli orobici portano a casa i tre punti e salgono al quinto posto in classifica a pari di Lazio e Roma. La rete decisiva arriva al 50’, quando al termine una bella azione manovrata Castagne crossa in mezzo dalla sinistra e trova in area Hateboer, che insacca in rete di testa. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Cagliari-Atalanta 0-1.

VIDEO HIGHLIGHTS CAGLIARI-ATALANTA 0-1:

Il gol decisivo di Hateboer

alessandro.farina@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com