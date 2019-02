Calcio, Qualificazioni Europei 2020: Italia-Bosnia Erzegovina si giocherà a Torino

Si giocherà a Torino l’incontro delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020 tra Italia e Bosnia Erzegovina. In particolare, la scelta per la sfida del prossimo 11 giugno è ricaduta sull’Allianz Stadium, lo stadio in cui normalmente gioca la Juventus, della quale porterebbe il nome in assenza di sponsorizzazione.

La partita in questione sarà la quarta del cammino azzurro verso l’edizione dei sessant’anni degli Europei, che proprio per questo motivo sarà itinerante. Il primo match per qualificarsi alla manifestazione continentale si giocherà sabato 23 marzo, allo stadio Friuli di Udine, contro la Finlandia; si proseguirà poi a Parma, il 26 marzo, contro il Liechtenstein, e poi si andrà in Grecia (nello specifico al Pankritio, che si trova a Creta) l’8 giugno.

Torino ha ospitato, nei suoi vari impianti, già 36 incontri della Nazionale. Il bilancio degli azzurri nel capoluogo piemontese è di 24 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte.

Curiosamente, Italia-Bosnia Erzegovina riporta alla mente il precedente del 6 novembre 1996, a Sarajevo, in cui la sconfitta azzurra costò la panchina ad Arrigo Sacchi.

Foto: cristiano barni / Shutterstock