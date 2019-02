Calcio femminile, Serie A 2019: Milan-Verona 2-0, Sabatino e Fusetti portano le rossonere a -2 dalla Juventus

La sedicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2019 è andata in archivio con il posticipo domenicale tra il Milan e l’Hellas Verona che si sono affrontate al “Vismara” di Milano. Le ragazze di Carolina Morace hanno saputo approfittare puntualmente del mezzo passo falso della Juventus contro l’Atalanta Mozzanica ottenendo la vittoria 2-0 contro le scaligere. Un successo che proietta le meneghine a -2 dalla vetta della graduatoria. Sono state le marcature di Daniela Sabatino al 58′ e di Laura Fusetti al 62′ a regalare gli importanti tre punti alle rossonere.

Una sfida non facile visto che nel primo tempo le veronesi non hanno concesso troppi spazi alle ragazze di Morace, rendendosi anche pericolose nelle prime battute con Wagner che, con un cross beffardo, coglie in pieno la traversa. Negli ultimi minuti della prima frazione la palla buona capita sui piedi di Valentina Giacinti ma è strepitoso l’estremo difensore dell’Hellas a salvare sulla conclusione della punta della Nazionale italiana. Nella ripresa il Milan cambia marcia sfruttando a proprio vantaggio anche gli errori delle rivali: al 58′ Sabatino è prontissima a superare Forcinella con una conclusione precisa mentre 4′ dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fusetti si fa trovare puntuale all’appuntamento. Nella fase finale Valentina Bergamaschi e sempre Giacinti sfiorano il tris ma il successo non può sfuggire.

Foto: Mattia Martegani / livephotosport