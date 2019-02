Rugby, Top12 2019: vittoria con bonus per le tre capoliste. Perdono contatto le Fiamme Oro, addio semifinali?

Il Top12 di rugby è arrivato alla 14ma giornata, la terza del girone di ritorno: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, al termine dei quali resiste il terzetto al comando. Il Calvisano passeggia contro il San Donà, battuto 62-14, il Valorugby supera per 38-7 il Valsugana, mentre il Rovigo espugna non senza difficoltà il campo del Mogliano per 17-25.

Perde una lunghezza il Petrarca, che batte 17-6 il Viadana ma non trova il bonus offensivo, mentre fanno peggio le Fiamme Oro, che perdono sul campo de I Medicei per 27-21 e portano a casa soltanto il bonus difensivo, scivolando a -7 dalla quarta piazza. In coda la Lazio fallisce lo scontro diretto contro il Verona perdendo in casa per 31-35 e restando così sul fondo della classifica.

Di seguito risultati e classifica del Top12 di rugby:

14ma giornata – Risultati

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby 27-21 (5-1)

ValoRugby Emilia v Valsugana Rugby Padova 38-7 (5-0)

Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo 17-25 (0-5)

Argos Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970 17-6 (4-0)

Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby 31-35 (2-5)

Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà 62-14 (5-0)

Classifica

Kawasaki Robot Calvisano 53

Femi-CZ Rovigo 53

ValoRugby Emilia punti 53

Argos Petrarca Padova 49

Fiamme Oro Roma 42

Toscana Aeroporti I Medicei 35

Mogliano Rugby 1969 26

Rugby Viadana 1970 25

Lafert San Donà 25

Verona Rugby 21

Valsugana Rugby Padova 18

Lazio Rugby 1927 17

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani Live Photo Sport