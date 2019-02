LIVE Olimpia Milano-Pesaro basket, Serie A 2019 in DIRETTA: meneghini per tornare alla vittoria dopo il ko a tavolino

Appuntamento alle 18:15 per Milano-Pesaro, match valido per la 19ma giornata della Serie A di basket. Sul parquet del Mediolanum Forum l’Olimpia vorrà riscattare la sconfitta a tavolino subita la settimana scorsa contro Pistoia per via dell’utilizzo del neo-acquisto Nunnally, il quale avrebbe dovuto, invece, scontare una squalifica molto datata e risalente al periodo avellinese della propria carriera. Il cestista americano, tagliato dagli Houston Rockets, quest’oggi sarà in campo pronto a guidare i suoi verso la vittoria. Milano si troverà di fronte una Victoria Libertas, reduce dalla doppia sconfitta casalinga subite per mano di Brindisi e Venezia, che cercherà in ogni modo di portare a casa punti importanti nella lotta per la salvezza. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della sfida, raccontata canestro per canestro e anticipata da un ampio prepartita. Credits: Ciamillo

