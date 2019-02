Calcio femminile, Serie A 2019: l’Atalanta Mozzanica ferma la Juventus, la Fiorentina si porta a -1

In attesa di quello che accadrà domani tra Milan ed Hellas Verona, si sono disputate quest’oggi cinque delle sei partite della sedicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Un turno importante che è andato a delineare la classifica generale.

Partiamo dalla vetta e dal sorprendente pareggio 0-0 tra Atalanta Mozzanica e Juventus. Le bianconere, in vetta alla graduatoria, hanno sbattuto contro il muro eretto dalle bergamasche e per la seconda volta sono state fermate sul pareggio dalle nerazzurre. Nel girone d’andata, a Vinovo, lo score fu di 1-1. Stavolta le padrone di casa sono riuscite a disinnescare le trame di gioco della Vecchia Signora, facendo rimanere inviolata la propria porta. Un pareggio che consente all’Atalanta di salire in sesta posizione mentre la Juve vede avvicinarsi la Fiorentina a -1. Le viola, infatti, si sono imposte 4-1 contro il Sassuolo al “Gino Bozzi”. Le reti di Tatiana Bonetti al 9′, Valery Vigilucci (rigore) al 33′, Ilaria Mauro al 37′ e Alia Guagni al 59′ hanno reso vana la marcatura al 40′ di Michela Cambiaghi. Neroverdi che con questo ko si vedono scavalcate proprio dall’Atalanta, scendendo al settimo posto.

Riprende il filo del discorso interrotto la Roma. Le giallorosse hanno sconfitto 3-1 il Florentia tra le mura amiche del “Tre Fontane”. La compagine allenata da Elisabetta Bavagnoli ha trovato la rete del vantaggio con la giamaicana Allyson Swaby al 16′ per poi raddoppiare con la svizzera Vanessa Bernauer al 58′. Le ospiti sono rientrate in partita con il gol di Isotta Nocchi al 67′ ma poi ci ha pensato Martina Piemonte dal dischetto a chiudere i giochi all’89’. Un successo che rafforza la quarta piazza delle capitoline proprio rispetto alle toscane, distanti ora 6 punti in classifica. Infine nelle sfide valevoli per la zona salvezza pareggio 0-0 tra Pink Bari e Tavagnacco mentre successo del ChievoVerona Valpo 3-1 contro l’Orobica: all’iniziale vantaggio delle bergamasche siglato da Luana Merli al 10′ hanno risposto Stefania Tarenzi al 33′, Valentina Boni al 38′ e Valeria Pirone al 72′. Con questo score il Chievo prova ad avvicinarsi all’Hellas a -3 (quartultimo), prestando attenzione a ciò che succederà domani al “Vismara”.

GIORNATA 16 – SERIE A – 9-02-2019

Roma – Florentia 3-1

Fiorentina – Sassuolo 4-1

ChievoVerona Valpo – Orobica Bergamo 3-1

Pink Bari – Tavagnacco 0-0

Atalanta Mozzanica – Juventus 0-0

Milan – Hellas Verona domenica 10 alle ore 12.30

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 41 16 13 2 1 48 5 +43 2. 40 16 13 1 2 58 9 +49 3. 36 15 11 3 1 43 16 +27 4. 29 16 9 2 5 32 18 +14 5. 23 16 7 2 7 22 29 -7 6. 20 16 5 5 6 16 23 -7 7. 19 15 5 4 6 24 25 -1 8. 17 16 4 5 7 19 31 -12 9. 16 15 5 1 9 27 33 -6 10. 13 16 4 1 11 25 52 -27 11. 8 15 2 2 11 8 44 -36 12. 5 16 1 2 13 10 47 -37

