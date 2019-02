Champions League, Juventus: in preparazione per la remuntada

Dopo l’inaspettata sconfitta agli ottavi di finale subita dalla Juventus, in trasferta, da parte dell’Atletico Madrid, i tifosi sono fortemente scoraggiati per il suo destino in Champions League. Nessuno si aspettava che potesse essere, così presto, già vicina ad una probabile eliminazione.

E’ stata una partita molto sofferta, che si è mantenuta neutrale per tutto il primo tempo con un risultato finale di 0-0. Il secondo tempo è stato sicuramente più animato, grazie ad un primo gol di Morata, annullato subito dopo, a seguito di verifica del VAR e ai due gol, da parte di Gimenèz al 78′ e Godin all’83’, che hanno permesso di portare alla vittoria la squadra spagnola.

Stando al risultato, non sarà del tutto facile ribaltare la situazione, a seguito dello svantaggio, ma mancano ancora svariati giorni al prossimo incontro, che potrebbero servire a cambiare inaspettatamente le sorti delle due squadre avversarie. Anche perché, nulla è deciso e come già è successo molte volte in passato, in quei lunghi novanta minuti potrebbe succedere di tutto.

Massimiliano Allegri dovrà ben pensare prima di agire per portare a casa la vittoria ed accedere ai successivi quarti di finale. Basterà un 2-0 per raggiungere la parità ed andare ai supplementari o un 3-0 per ottenere la vittoria. E’ un’impresa difficile, ma chiaramente non impossibile, soprattutto per una squadra forte come la sua. Tante sono le ipotesi fatte dai sostenitori della squadra bianconera, riguardo alla formazione e agli schieramenti.

La Juventus non può permettersi di sbagliare un’altra volta poiché ogni errore potrebbe costare caro. Dalla sua parte, stavolta, ha l’occasione di riscattarsi, giocando il ritorno in casa, a Torino.

Sul web, come accade spesso a seguito di partite così sentite, i tifosi e non, si sono scatenati, con commenti di ogni genere. Alcuni hanno ammesso di non aver visto scendere in campo la Juventus che sono abituati a vedere solitamente, altri, invece, hanno parlato di scorrettezze da parte degli arbitri o, molti, di semplice sfortuna.

Sono state parecchie anche le critiche mosse all’allenatore, che, nonostante ciò, non si è minimamente scomposto, ma, al contrario, ha rilasciato delle interviste in cui è apparso speranzoso e fiducioso nei confronti dei suoi ragazzi. Ha ammesso, sportivamente, che la squadra non era in forma per affrontare il match. Ha continuato, affermando che mancano ancora molti giorni all’attesissima data, che serviranno a metabolizzare la sconfitta, a dare la giusta carica e a ripartire da zero.

A seguire, le idee giuste, le tattiche e le ispirazioni, che potrebbero portare agli esiti sperati, non mancheranno di certo ad arrivare. Cristiano Ronaldo, che durante la partita giocata non ha fatto sentire in maniera rilevante la sua presenza, sembra non essere preoccupato per le sorti della sua squadra, incoraggiando i compagni e mostrandosi molto sicuro di sé, davanti alle insistenti domande da parte dei giornalisti.

Ha preferito non rilasciare interviste, ma ha orgogliosamente ribadito, approfittando della situazione, di aver già portato a casa ben cinque vittorie in Champions League, mentre l’Atletico Madrid neanche una.

Potrebbe essere proprio CR7 a creare le giuste occasioni per la remuntada?

Eppure, i componenti della squadra, compreso il loro coach, sembrano non essere gli unici a credere fermamente nella possibile rimonta. Sono innumerevoli i pronostici fatti in merito a questo attesissimo scontro in Champions League. La maggior parte di essi si schiera per il trionfo della squadra di Allegri, che, nonostante sia statisticamente meno probabile, è comunque più quotato.

Sono in fermento le quote delle scommesse sportive e i risultati confermano una comune idea secondo la quale la Juventus potrebbe, senza troppe difficoltà, riuscire ad avere la meglio sulla squadra avversaria. In particolar modo, Domusbet quota la vittoria dei bianconeri a 1.77, contro i 5.04 dell’Atletico Madrid.

Una differenza netta quella tra le due squadre, che potrà essere confermata o smentita solamente dalle due protagoniste dello scontro. Quindi, non ci resta che aspettare l’arrivo del grande giorno!

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza