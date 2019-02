Bob, Mondiali Whistler 2019: la Germania vuole dominare la scena, ma i rivali non mancheranno

Manca poco e vivremo il via ufficiale alla 63esima edizione dei Mondiali di bob che, in questa occasione, si terranno a Whistler, in Canada. Tutto è pronto per otto giorni di gare ad altissimo livello che andranno ad assegnare i titoli iridati, dopo che la Coppa del Mondo si è conclusa a Calgary proprio nella giornata di ieri. L’edizione 2017 dei Mondiali di bob a Schönau am Königssee vide il totale dominio della Germania con 4 ori, un argento e 2 bronzi, con Johannes Lochner in grado di mettersi al collo due medaglie del metallo più pregiato, mentre nel 2016 ad Igls i tedeschi scrissero 3 ori e 2 argenti. Anche in questo caso, nella kermesse della British Columbia, la Germania parte con la chiara intenzione di dominare la scena, come ha fatto, dopotutto, anche nella Coppa del Mondo.

Nel bob a 2, per esempio, chi potrà fermare Francesco Friedrich? Il fuoriclasse nato a Pirna nel 1990 ha appena chiuso una stagione con otto successi su altrettanti appuntamenti, e proverà a rimpolpare un bottino che, nei soli Mondiali, recita 7 medaglie d’oro e 2 di argento. I principali rivali saranno il connazionale Nico Walther ed il lettone Oskars Kibermanis che, nonostante i soli 25 anni, ha già dimostrato di poter essere della partita.

Tra le donne, invece, è Mariama Jamanka a fregiarsi dei galloni di favorita. La tedesca, tuttavia, ha la consapevolezza che a Whistler non avrà vita facile. Le connazionali Stephanie Schneider e Anna Koehler (rispettivamente seconda e terza in Coppa del mondo) proveranno lo sgambetto, senza dimenticare le temibili statunitensi Elana Meyers-Taylor e Brittany Reinbolt e le padrone di casa che proveranno a mettersi in luce dopo essersi preparate a lungo all’evento.

Per quanto riguarda il bob a 4, invece, le chance di vedere una tripletta tutta tedesca è elevata. Francesco Friedrich vuole la doppietta ma, mai come in questa disciplina, Johannes Lochner e Nico Walther saranno pericolosi, come il solito lettone Oskars Kibermanis e, non ultimo, il canadese Justin Kripps.

La Germania vuole ribadire la propria superiorità per l’ennesima volta, ma ci attendiamo un Mondiale quanto mai livellato verso l’altro e pieno di colpi di scena. Di seguito il calendario completo della kermesse di Whistler (gli orari sono italiani).

PROGRAMMA COMPLETO MONDIALI BOB WHISTLER 2019

Sabato 2 marzo

ore 2.00 prima manche bob a 2

ore 20.30 prima manche bob femminile

Domenica 3 marzo

ore 2.00 seconda manche bob a 2

ore 20.30 seconda manche bob femminile

Sabato 9 marzo

ore 2.00 prima manche bob a 4

Domenica 10 marzo

ore 2.00 seconda manche bob a 4

