Bob, Coppa del Mondo Lake Placid 2019: Francesco Friedrich fa 7 su 7 e vede ormai il titolo

Francesco Friedrich non si ferma più e vince anche la tappa di Lake Placid, valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 proseguendo nel suo percorso netto. Il tedesco chiude con il tempo complessivo di 1:52.35, vince la settima gara stagionale in altrettante uscite, e distanzia il sorprendente francese Romain Heinrich di 28 centesimi, mentre chiude sul gradino più basso del podio il canadese Justin Kripps a 30.

Quarta posizione per il tedesco Nico Walther a 33 centesimi, quinta per il lettore Oskars Kibermanis a 41, sesta per il canadese Chris Spring a 47, mentre è solamente settimo Johannes Lochner che, dopo una pessima seconda discesa, crolla dalla prima posizione ed accumula 65 centesimi di ritardo.

In classifica generale Francesco Friedrich vola a quota 1575 con quasi 200 punti su Oskars Kibermanis (esattamente 187) che consentono al tedesco di vedere davvero all’orizzonte la Sfera di Cristallo.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO BOB 2018/19

1 FRANCESCO FRIEDRICH GER 1575 PUNTI

2 OSKARS KIBERMANIS LET 1388

3 NICO WALTHER GER 1048

4 DOMINIK DOVRAK CZE 1016

5 YUNJONG WON KOR 948

Foto: Francesco Friedrich 2 – credit Viesturs Làcis IBSF