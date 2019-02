Biathlon, Europei Minsk 2019: nelle sprint vittorie per il norvegese Tarjei Boe e per la svedese Mona Brorsson

Si sono disputate oggi le sprint agli Europei di biathlon: a Minsk nella gara maschile oro al norvegese Tarjei Boe davanti allo svedese Jesper Nelin ed al russo Dmitry Malyshko. Bene Giuseppe Montello, 12°, vanno all’inseguimento di domani anche Saverio Zini, 44° e Patrick Braunhofer, 49°, mentre resta fuori Daniele Cappellari, 65°. Nella gara femminile oro per la svedese Mona Brorsson, che domina vincendo davanti alla russa Ekaterina Yurlova-Percht ed alla svedese Hanna Oeberg. Qualificata alla pursuit di domani la sola Samuela Comola, 53ma, fuori Michela Carrara, 69ma, e Irene Lardschneider, 70ma.

Nella 10 km sprint maschile oro allo scandinavo Boe in 21’40″1 (un errore a terra) davanti allo svedese Nelin, secondo a 10″6 (10/10 al tiro), ed al russo Malyshko, terzo a 35″2 (perfetto al poligono). Ottimo 12° posto per Montello a 56″2 (un errore a terra), 44°Zini a 1’43″9 (un errore a terra, due in piedi), 49° Braunhofer a 1’48″3 (un errore in piedi), infine 65° Cappellari a 2’15″5 (3/5 al primo poligono, 4/5 al secondo).

Nella 7.5 km sprint femminile titolo continentale alla svedese Brorsson in 19’37″4 (10/10 al tiro), davanti alla russa Yurlova-Percht, staccata di 37″5 (un errore in piedi) ed all’altra svedese Oeberg, attardata di 45″6 (due errori in piedi). Indietro le azzurre: 53ma Comola a 2’47″0 (un errore in piedi), 69ma Carrara a 3’48″0 (tre errori a terra e uno in piedi), davanti a Lardschneider, 70ma a 3’48″4 (un errore a terra, tre in piedi).

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Julia_Sadykova Shutterstock.com