Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow 2019: l’inseguimento maschile va a Quentin Fillon Maillet! 12° Lukas Hofer

Nella 12.5 km pursuit maschile di Soldier Hollow, valida per la Coppa del Mondo di biathlon, nella roulette dei poligoni esce lo zero per Quentin Fillon Maillet: il transalpino vince in 30’55″8 e precede il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen di 25″9 (un solo errore) e l’altro francese Simon Desthieux di 47″3 (tre bersagli mancati). Quarto il dominatore assoluto Johannes Boe: il norvegese incappa in un’altra giornata no al tiro in piedi (5/10) ma chiude ugualmente ai piedi del podio, seppur staccato di 1’37″7. Il migliore degli italiani è Lukas Hofer, 12° a 2’39″2 (quattro errori, tutti in piedi), mentre termina 24° a 3’48″4 Dominik Windisch (13/20). Miglior italiano al poligono è Thomas Bormolini (“solo” quattro errori), 28° all’arrivo a 4’08″4, mentre non va a punti Thierry Chenal, 43° a 5’49″2 (13/20).

Nel primo poligono a terra passano indenni in tanti, ma in testa va Desthieux, che scavalca Christiansen, mentre Boe incomincia la rimonta. Hofer conferma la settima posizione, mentre Windisch scende in 13ma piazza ma esce assieme ad un gruppetto di avversari non lontano dalla top ten.

La seconda serie di tiri vede passare in testa il tedesco Erik Lesser, che approfitta degli errori altrui e mette la freccia, ma alle sue spalle è veemente la rimonta di Boe, che accusa appena 5″5 a metà gara. Hofer risale una posizione grazie al secondo zero di giornata, mentre Windisch non copre ben tre bersagli e butta via la gara.

Il poligono in piedi però è quello che fa da spartiacque e la prima serie “standing” sorride al norvegese Christiansen, che esce in vetta appena davanti a Fillon Maillet, mentre per Boe inizia il litigio con i bersagli: il norvegese commette due errori e passa quarto, scavalcato dal transalpino Desthieux. Anche Hofer commette due errori ed arretra in nona posizione.

L’ultima serie di tiri è perfetta sia per Christiansen che per Fillon Maillet ma a passare in testa è il francese, seppur di soli 3 secondi. Desthieux conserva il podio, mentre Boe continua con l’inusuale fallosità al poligono, commettendo altri tre errori. Purtroppo manca altri due bersagli anche Hofer, che scivola in 13ma piazza.

Fillon Maillet ha più benzina in corpo e stacca Christiansen, rifilandogli alla fine 25″9. Desthieux controlla e termina sul podio, mentre Boe nonostante tutto si prende la quarta piazza, tenendo a bada senza problemi Lesser, quinto. Recupera una posizione Lukas Hofer, che chiude 12° e sale di un posto anche in classifica generale, dove ora è nono, mettendo così in ghiacciaia un posto nella mass start iridata.

Desthieux è stato il più rapido di tutti sia in termini di shooting time che di range time, mentre il più veloce sugli sci, manco a dirlo, è stato Johannes Boe. Il dominatore assoluto dell’inseguimento è stato però Fillon Maillet, che in termini di crono della sola gara odierna ha dato oltre un minuto a tutti i rivali, con il secondo posto per il canadese Christian Gow, non a caso l’unico ad aver trovato, oltre al vincitore odierno, lo zero al poligono.

Foto: Federico Angiolini