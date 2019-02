Basket, l’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Gudaitis. A breve attesi i rientri di Tarczewski e Nedovic

L’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Arturs Gudaitis che si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il lituano aveva dovuto abbandonare il campo durante il secondo quarto della sfida contro Gran Canaria in Eurolega e gli accertamenti effettuati ieri hanno purtroppo evidenziato un infortunio molto grave, la stagione del centro si è conclusa con anticipo (si parla di sei mesi di stop, probabilmente sarà assente anche al Mondiale).

Una brutta tegola per la formazione guidata da coach Pianigiani che ha perso un uomo simbolo, un totem e trascinatore che in Eurolega vantava 12,5 punti di media a partita con 7 rimbalzi. Il Presidente Proli ha però confermato alla Gazzetta dello Sport che la società non tornerà sul mercato: “La squadra deve dimostrare di recepire queste mutazioni in corso d’opera ricostruendo la solita chimica di squadra per produrre un gioco efficace. Coach Pianigiani con tutto lo staff dovranno fare l’ennesimo sforzo per assorbire questi cambiamenti forzati e trasformarli comunque in opportunità per tutti. Abbiamo un roster lungo e di qualità proprio per affrontare queste situazioni anche se non sarà semplice“.

I meneghini attengono dunque il rientro di Kaleb Tarczewski previsto dopo la sfida col Darussafaka mentre proprio contro i turchi, venerdì prossimo, dovrebbe ritornare Nemanja Nedovic. Milano è in corsa per i playoff di Eurolega e a nove giornate dal termine della regular season non sono più ammessi passi falsi.

Credit: Ciamillo