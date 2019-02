Basket, LeBron James sarà il protagonista di Space Jam 2! Data di uscita nel luglio 2021

Adesso è ufficiale! Uscirà il 16 luglio 2021 nei cinema Space Jam 2, seguito dell’iconico film con Michael Jordan e Bugs Bunny divenuto ormai un classico e un autentico oggetto di culto per appassionati del basket e non solo. Come già noto da diverso tempo, sarà LeBron James a ricoprire il ruolo di protagonista in questa nuova attesissima pellicola. Le riprese dovrebbero cominciare nella prossima estate a Los Angeles, ma sul resto del cast e sulla trama non si conoscono ancora ulteriori dettagli. Numerosi potrebbero essere le stelle NBA ad essere coinvolte nel progetto.

Tante le leggende che hanno reso il primo film un autentica pietra miliare della cinematografia relativa alla pallacanestro. Girato con Michael Jordan che si allenava durante le riprese, il primo Space Jam ha incassato 90 milioni di dollari negli Stati Uniti e 140 milioni nel resto del mondo, terza pellicola sportiva di sempre dietro Rocky IV e The Blind Side. L’obiettivo sarà dunque quello di ripetere il successo, mescolando ancora una volta la simpatia dei Looney Tunes con il mondo della palla a spicchi. Per LeBron James non sarà l’esordio sul grande schermo dato che il fuoriclasse di Los Angeles Lakers ha recitato in Trainwreck nel 2015 impersonando se stesso con una prestazione attoriale molto apprezzata.

