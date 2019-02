Basket femminile, le migliori italiane della 16a giornata di Serie A1. Jasmine Keys senza rivali nella vittoria di San Martino di Lupari, bene Fabbri e Romeo

Nella sedicesima giornata di un campionato di Serie A1 che continua senza Napoli e con parecchie sue giocatrici trasferitesi altrove, a dominare la scena italiana è Jasmine Keys, oramai un punto fermo di San Martino di Lupari e potenziale candidata a diventare un perno delle future Nazionali.

La vicentina è andata molto vicina a ritoccare il proprio massimo in carriera per valutazione, con il 25 ottenuto nella sfida contro il Geas Sesto San Giovanni e frutto di 14 punti, 12 rimbalzi, 6 falli subiti e 3 assist, il tutto in 30 minuti di gioco. Accanto all’ala classe ’97 si è ben distinta Chiara Pastore, al suo primo impegno con la maglia delle Lupe e autrice della sua solita prova solida, che la porta a 10 di valutazione con 4 punti, 4 rimbalzi, 5 falli subiti e 2 assist, quasi a voler rimarcare che a volte le cose migliori della pallacanestro o non si vedono dai punti o, nelle statistiche, non compaiono.

Anche Valentina Fabbri fa valere la propria esperienza ormai molto lunga: il centro classe ’85 di Vigarano trova la sua miglior prestazione di sempre in Serie A1 per valutazione, che tocca quota 22 in massima parte grazie ai 18 rimbalzi catturati nella sfida vinta dalla sua Meccanica Nova in quel di Battipaglia.

Menzione d’onore per la recente novità azzurra Nicole Romeo, che seppur coi galloni di naturalizzata i suoi 18 punti nella vittoria di Ragusa a Lucca li mette senza difficoltà e con percentuali perfette: 1/1 da due, 4/4 da tre e 4/4 in lunetta.

Nel successo che Schio ha colto a Venezia per 74-81, con annesso primo posto in classifica riconquistato, si segnala una buona prova di Olbis Andrè (8 punti e tanta sostanza in 19 minuti), che non era scontata quando davanti c’è Sandrine Gruda che domina, in tutti i sensi, la partita.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: LBF / Ciamillo