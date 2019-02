Basket femminile, Coppa Italia 2019: il nuovo tabellone dopo la rinuncia di Napoli. Date, programma, orari e tv

Come già comunicato in precedenza dalla Lega Basket Femminile, le Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket femminile si svolgeranno dal 1 al 3 marzo a San Martino di Lupari. Tra le otto squadre che si contenderanno il trofeo non ci sarà però Napoli, che ha abbandonato il campionato, e il suo posto è stato preso da Sesto San Giovanni. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti sulla base della classifica di A1 al termine del girone di andata e le formazioni in lotta per il successo saranno quindi: Venezia, Schio, Broni, Ragusa, Lucca, San Martino di Lupari, Vigarano e Sesto San Giovanni.

Il tabellone della competizione, che torna alla formula delle Final Eight ad oltre quindici anni dall’ultima volta, prevede i quarti di finale nella giornata di venerdì 1 marzo, mentre le semifinali si giocheranno sabato 2 marzo. Domenica 3 marzo andrà in scena infine l’atto conclusivo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming esclusiva e in chiaro sulla piattaforma LBF TV (www.lbftv.it). Di seguito il tabellone completo.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2019

Quarti di finale (venerdì 1 marzo)

ore 14:00 – Passalacqua Ragusa – Meccanica Nova Vigarano (Q1)

ore 16:15 – Famila Wuber Schio – Gesam Gas&Luce Lucca (Q2)

ore 18:30 – Elcos Broni – Allianz Geas Sesto San Giovanni (Q3)

ore 20:45 – Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari (Q4)

Semifinali (sabato 2 marzo)

ore 18:00 – vincente Q1 – vincente Q2 (SF1)

ore 20:15 – vincente Q3 – vincente Q4 (SF2)

Finale (domenica 3 marzo)

ore 18:00 – vincente SF1 – vincente SF2

