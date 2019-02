Basket femminile, 18a giornata Serie A1 2019: Venezia accoglie Battipaglia, trasferte toscane per Schio e Ragusa

Si giocherà domenica 17 febbraio la 18a giornata della Serie A1 2018-2019 di basket femminile. Diverse le sfide interessanti in programma, con Venezia determinata a mantenere la testa della classifica con due lunghezze di margine su Schio e Ragusa. Relativamente alla parte bassa della classifica non è di fatto più possibile parlare di lotta per la salvezza: nella giornata di ieri infatti la Federazione ha comunicato ufficialmente il blocco delle retrocessioni dopo l’abbandono di Napoli.

Tornando alla 18a giornata, Venezia accoglierà in casa Battipaglia in una sfida che sulla carta non dovrebbe rappresentare un problema per le ragazze di Andrea Liberalotto. 20 punti esatti dividono le due formazioni e nella partita di andata la squadra veneta si è imposta in maniera più che netta con il punteggio di 82-48. La compagine campana inoltre arriva dalla brutta sconfitta in casa contro Empoli e avrà bisogno di un’autentica impresa per fermare la capolista.

Impegni piuttosto agevoli in linea teorica anche per le inseguitrici. Schio scenderà in campo a Lucca di ritorno dalla trasferta russa in Eurolega e dovrà fare attenzione a non sottovalutare l’impegno. La formazione allenata da Pierre Vincent ha una partita in meno rispetto a Venezia e in caso di arrivo a parità di punti sarebbe in vantaggio per la differenza canestri negli scontri diretti. Francesca Dotto e compagne non possono quindi sbagliare nulla se vogliono chiudere la stagione in testa alla classifica.

Sfida ancora meno complicata per Ragusa ad Empoli. La squadra siciliana sta vivendo un girone di ritorno di assoluto spessore con l’innesto di Nicole Romeo e ha avanzato la propria candidatura al ruolo di principale avversaria della coppia veneta nella lotta per lo scudetto. La compagine toscana invece è tornata alla vittoria nell’ultima giornata abbandonando l’ultima posizione in classifica e sta gradualmente prendendo confidenza con la massima serie dopo un avvio di stagione complicato.

Nelle altre due partite in programma, attesa per la sfida d’alta classifica tra San Martino di Lupari e Broni, rispettivamente quinta e quarta in classifica con quattro punti di differenza. Nell’ultimo incontro in programma Sesto San Giovanni, reduce dalla convincente vittoria interna contro Lucca e galvanizzata dall’ingresso nelle Final Eight di Coppa Italia grazie alla rinuncia di Napoli, attende una Torino in grande difficoltà di gioco e di risultati. Vigarano osserverà infine il turno di riposo.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

ore 18.00 Umana Reyer Venezia – Treofan Givova Battipaglia

ore 18.00 Use Scotti Rosa Empoli – Passalacqua Ragusa

ore 18.00 Fila San Martino di Lupari – Elcos Broni

ore 18.00 Gesam Gas&Luce Lucca – Famila Wuber Schio

ore 18.00 Allianz Geas S.S.Giovanni – Iren Fixi Torino

Riposa: Meccanica Nova Vigarano

