Basket femminile, 16a giornata Serie A1 2019: Schio sbanca Venezia e torna prima! Successi per Ragusa e Broni

Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di basket femminile. La scena è stata tutta per la sfida al vertice tra Venezia e Schio, vinta dalle Campionesse d’Italia tornate così al comando della classifica (anche se con una partita in più rispetto alla diretta avversaria). Poche sorprese negli altri incontri in programma, dove sono arrivate le vittorie esterne di Ragusa e Broni, rispettivamente sul campo di Lucca ed Empoli, e dove San Martino di Lupari e Vigarano hanno conquistato due importanti successi contro Sesto San Giovanni e Battipaglia proseguendo la corsa verso una buona posizione nella griglia playoff. Una precisazione importante riguarda la classifica: in settimana la Lega ha preso atto dell’abbandono di Napoli eliminandola completamente dal calendario. Dunque tutti gli incontri disputati in stagione dalla formazione partenopea sono stati cancellati, sia dal punto di vista dei punti ottenuti, sia dal punto di vista delle statistiche.

Nella sfida più attesa della giornata Schio sbanca Venezia, ribalta a proprio favore la differenza canestri negli scontri diretti dopo la sconfitta dell’andata e si riprende la testa della classifica. Partita estremamente combattuta, risolta soltanto nell’ultimo quarto e terminata sul punteggio di 74-81. Tra le tante stelle in campo, a brillare più luminosa è l’incontenibile Sandrine Gruda (25 punti), ben supportata da Allie Quigley (15 punti) e da Francesca Dotto (12 punti). Le migliori tra le ragazze di Andrea Liberalotto sono Anete Steinberga e Jolene Anderson (14 punti). Partenza aggressiva della formazione di Pierre Vincent che scappa sul +12 grazie a Dotto e Lavender (9-21). Steinberga e De Pretto accorciano le distanze e il primo quarto si chiude sul 15-21. Nel secondo parziale è Venezia a cominciare meglio e a ritrovare la parità con Kacerik (21-21). Macchi e Gruda si prendono la scena e le padrone di casa passano in vantaggio (31-30), prima di essere ricacciate a distanza da Quigley (31-35). Steinberga dalla lunetta fissa il punteggio sul 39-41 all’intervallo lungo. L’equilibrio prosegue nella ripresa, con sorpassi continui tra le due formazioni: Schio conclude meglio il parziale e conserva un minimo margine sul 56-60. André e Battisodo firmano il +11 per la formazione ospite (56-67) in avvio di ultimo quarto. Per Venezia è un duro colpo e Gruda aumenta ancora il margine con tre minuti da giocare (66-78). Anderson e De Pretto non si arrendono, ma non c’è più tempo. Schio può festeggiare una vittoria pesantissima e tornare al comando del campionato.

Ragusa continua la sua rincorsa e centra la terza vittoria consecutiva sul campo di Lucca per 61-74, al termine di una partita molto più combattuta di quanto il punteggio lasci immaginare. Nicole Romeo (18 punti), ormai perfettamente integrata nel gioco della formazione siciliana, e Dearica Hamby (17 punti) rispondono alla solita Krystalle Vaughn (17 punti) e guidano le ospiti al successo. Dopo un primo quarto di grande equilibrio (18-20), le ragazze di Giovanni Recupido provano ad allungare nel secondo periodo. Lucca però risponde presente e termina il primo tempo sul 35-39. Il terzo quarto però è un assolo di Ragusa: le siciliane firmano un parziale di 4-20 e si portano sul +20 (39-59). La formazione toscana non abbandona le speranze, ma il distacco è troppo ampio e le ospiti possono amministrare con tranquillità fino alla sirena.

Tutto come da pronostico tra Empoli e Broni, con la netta vittoria della formazione lombarda per 50-75 grazie alla coppia formata da Nikolina Milic (19 punti e 14 rimbalzi) e Julie Wojta (18 punti) e all’ottimo apporto di Laura Spreafico (13 punti). Le padrone di casa cominciano meglio e chiudono avanti il primo quarto (21-16). Nel secondo periodo però la squadra di Alessio Cioni dimostra ancora una volta tutta la propria fragilità subendo il rientro avversario e sprofondando sul 31-44 a metà gara. Nella ripresa Broni aumenta prende definitivamente il largo gestendo senza difficoltà e costringendo Empoli alla dodicesima sconfitta stagionale.

Sfida avvincente tra San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni, vinta dalla formazione veneta con il punteggio di 65-55. Adrienne Webb (20 punti), Jasmine Keys (14 punti e 12 rimbalzi) e Zenta Melnika (13 punti) fanno la differenza a beneficio delle padrone di casa, mentre alla compagine milanese non basta un’eccellente Brooque Williams (20 punti). Dopo un primo quarto favorevole a San Martino di Lupari (17-13), le lombarde si riportano sotto nel secondo periodo e chiudono a stretto contatto il primo tempo sul 30-26. Nel terzo periodo le venete provano un nuovo allungo (48-37), ma le ragazze di Cinzia Zanotti non mollano e trascinate da Williams tornano sotto minacciose in avvio di ultimo quarto (48-44). San Martino di Lupari però non si scompone e con Webb e Keys conserva un buon margine per il finale conquistando la vittoria.

Battipaglia spreca un’ottima occasione per fare un passo avanti importante verso la salvezza e cade in casa contro Vigarano per 67-74. Le doppie doppie di Kristen Simon (26 punti e 15 rimbalzi) e di Chantelle Handy (16 punti e 11 rimbalzi) non sono sufficienti contro Feyonda Fitzgerald (17 punti), Michaela Rakova (16 punti) e Sara Bocchetti (16 punti), all’ennesima doppia cifra della stagione. Le ospiti cominciano meglio nel primo quarto (16-24), ma subiscono il ritorno delle padrone di casa che riducono il margine nel secondo periodo e chiudono il primo tempo sul 31-34. La ripresa procede all’insegna dell’equilibrio, con Vigarano che entra nell’ultimo quarto con un piccolo margine (50-57). La formazione emiliana trova la doppia cifra di vantaggio e riesce a controllare il tentativo di rimonta di Battipaglia aggiudicandosi l’incontro.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati della sedicesima giornata e la classifica della Serie A1 2018-2019 di basket femminile.

Fila San Martino di Lupari – Allianz Geas Sesto San Giovanni 65-55

Use Scotti Rosa Empoli – Elcos Broni 50-75

Gesam Gas&Luce Lucca – Passalacqua Ragusa 61-74

Treofan Givova Battipaglia – Meccanica Nova Vigarano 67-74

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 74-81

Riposa: Iren Fixi Torino

Schio, Venezia 24; Ragusa 22; Broni 20; San Martino di Lupari 18; Lucca, Vigarano 14; Sesto San Giovanni 10; Battipaglia 6; Empoli, Torino 4.

