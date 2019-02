Basket, ANDIAMO IN CINA! L’Italia demolisce l’Ungheria e torna ai Mondiali dopo 13 anni!

Tredici anni dopo lo si può finalmente dire: “L’Italia è al Mondiale”. Si vola in Cina! Missione compiuta da parte dei ragazzi di Meo Sacchetti, che nella partita decisiva delle Qualificazioni Mondiali hanno demolito a Varese l’Ungheria, staccando dunque il pass della Cina con una giornata d’anticipo. L’Italia torna a giocare un Mondiale dopo l’ultimo in Giappone nel 2006, ma in quella occasione ci andammo grazie ad una wild card, mentre l’ultima volta sul campo è datata 1998.

Ottima serata per Amedeo Della Valle, che è il miglior marcatore con 15 punti. In doppia cifra chiude anche Pietro Aradori (11 punti); mentre agli ungheresi non bastano i 15 punti di David Vojvoda e i 14 di Szilard Benke.

La partita ha veramente poco da raccontare, perchè gli azzurri hanno tutta un’altra energia fin da subito rispetto agli avversari. E’ una partenza sprint dell’Italia che si porta subito sul 10-0 con sei punti consecutivi di uno scatenato Alessandro Gentile. La bomba di Della Valle fa esplodere i tanti tifosi arrivati a Varese e solo nel finale di quarto si vedono i magiari con Vojvoda per il 15-9 alla prima sirena.

Non c’è veramente partita e anche nel secondo quarto è un dominio assoluto degli azzurri, che vogliono chiudere già la pratica nel primo tempo. Tripla di Ricci di tabella e il tabellone segna 27-13 e poi Aradori firma addirittura il +21. All’intervallo l’Italia è avanti 34-15 e la Cina è sempre più vicina.

Il secondo tempo è praticamente un’amichevole. Non c’è veramente più partita, perchè anche l’Ungheria non crede assolutamente alla rimonta e gli azzurri dominano. E’ un monologo azzurro, con i giocatori, lo staff tecnico e i tifosi che attendono solamente il suono dell’ultima sirena. Finisce 75-41 ed ora può partire la festa degli azzurri. Cina stiamo arrivando, l’Italia è di nuovo al Mondiale.

Questo il tabellino della partita

ITALIA – UNGHERIA 75-41 (15-9, 19-6, 18-18, 23-8)

Italia: Della Valle 15, Aradori 8, Gentile 9, Biligha 8, Vitali 4, Filloy 3, Pascolo 4, Brooks, Ricci 6, Cinciarini 2, Flaccadori, Abass

Ungheria: Rujak, Keller 1, Juhos, Vojvoda 15, Benke 14, Somogyi, Jones 2, Ferenzc 3, Perl 2, Filipovity, Eilingsfeld 4, Varadi