Basket, 18a giornata Serie A 2019: Pistoia lotta ma non basta, Milano si aggiudica il posticipo

Tutto come da pronostico tra Pistoia e Milano. La formazione di Simone Pianigiani si impone sul campo del fanalino di coda del campionato con il punteggio di 81-91 nel posticipo della 18a giornata della Serie A 2018-2019 di basket e ristabilisce sei punti di margine in classifica nei confronti di Venezia. Gli uomini di Alessandro Ramagli hanno messo in campo una buona prestazione, trascinati da L.J. Peak (21 punti) e Ousman Krubally (19 punti e 14 rimbalzi), ma non è bastato contro un’Olimpia pur gravata dalle assenze. Il solito Mike James (17 punti), ben supportato da Mindaugas Kuzminskas e Amedeo Della Valle (14 punti per entrambi), ha indirizzato l’incontro a favore della capolista con un paio di giocate da autentico fuoriclasse a cavallo tra terzo e quarto periodo, quanto Pistoia ha espresso il massimo sforzo per cercare di riaprire l’incontro. Le buone notizie per la formazione toscana riguardano comunque il carattere dimostrato dai giocatori in campo e la prestazione del nuovo acquisto Blaz Mesicek (18 punti) alla prima presenza in maglia biancorossa. Le prossime partite saranno decisive per Pistoia nel cammino verso la salvezza.

Buon inizio dei padroni di casa nel primo quarto. Mesicek dimostra subito di poter contribuire in maniera significativa alla causa e con un paio di ottime penetrazioni tiene a contatto gli uomini di Ramagli (10-11). Milano prova il primo strappo con le triple di Bertans e Kuzminskas, ma è ancora lo sloveno a firmare la parità (17-17). Jerrells e Brooks chiudono il primo periodo sul 17-23 in favore dell’Olimpia. La formazione di Pianigiani preme sull’acceleratore ad inizio secondo quarto e con una tripla di Nunnally e un appoggio di Cinciarini in contropiede si porta sul +13 (19-32). Pistoia accusa il colpo, ma riesce a rimanere in partita grazie ad un paio di ottime giocate di Peak e Krubally (30-36). Prima dell’intervallo sale in cattedra James che colpisce da lontanissimo e libera Della Valle per la tripla del nuovo +13. Gladness dalla lunetta fissa il punteggio sul 38-49 all’intervallo.

Nella ripresa comincia meglio Pistoia che, trascinata da un incontenibile Peak, rientra in partita; quindi Auda appoggia al tabellone il canestro del -4 (60-64). James ristabilisce le distanze con una tripla in transizione (61-71), ma la formazione di Ramagli non si arrende e chiude il terzo periodo sul 65-71. Inizio di quarto quarto avaro di emozioni, con tantissimi errori da entrambe le parti: Milano è più lesta ad approfittare della situazione e sfrutta un fallo tecnico fischiato contro Krubally per allungare nuovamente (69-80). Mesicek e Krubally non si arrendono, ma la differenza tra le due squadre emerge insieme alla fatica e una prodezza di James vale il +11 con meno di due minuti sul cronometro (77-88). Per Pistoia non c’è più tempo e l’Olimpia può festeggiare la vittoria.

ORIORA PISTOIA – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 81-91 (17-23; 21-26; 27-22; 16-20)

OriOra Pistoia – Peak 21, Mesicek 18, Bolpin, Martini 2, Gladness 6, Johnson 8, Auda 4, Krubally 19, Della Rosa 3. All. Ramagli

AX Armani Exchange Milano – Jerrells 9, Omic 9, Nunnally 9, Cinciarini 6, Kuzminskas 14, Fontecchio 8, Bertans 3, Brooks 2, James 17, Della Valle 14. All. Pianigiani

Credit: Ciamillo