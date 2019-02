Atletica, salto in alto: Gianmarco Tamberi è primo nel ranking europeo stagionale. La graduatoria completa

Gianmarco Tamberi si è scatenato nella giornata d’apertura dei Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera, ha dato il meglio di sé di fronte al pubblico del PalaIndoor di Ancona e ha giganteggiato saltando un eccellente 2.32. Il marchigiano, protagonista di una serata praticamente perfetta in cui ha dato l’assalto anche a 2.34 metri, si è dimostrato in grandissima forma, la condizione è quasi vicina a quella dei giorni migliori e ha tutte le carte in regola per brillare agli imminenti Europei al coperto (a Glasgow dal 1° al 3 marzo). Il 26enne è balzato al comando della classifiche europee stagionali, per il momento l’azzurro è il migliore del Vecchio Continente ed è proprio con questo accredito che si presenterà in Gran Bretagna tra un paio di settimane per andare a caccia di una medaglia importante.

Il nostro portacolori, che è secondo al mondo soltanto alle spalle del giapponese Naoto Tobe (2.35 a Karlsruhe lo scorso 2 febbraio), precede il russo Ivan Ukhov (2.31 il 17 gennaio a Chelyabinsk), il bielorusso Makim Nedasekau (2.30 il 22 dicembre a Minsk), l’ucraino Andriy Protsenko (2.30 l’8 febbraio a Sumy), i russi Mikhail Akimenko e Daniil Tsyplakov (2.30 e 2.28 a Mosca, rispettivamente il 14 febbraio e il 14 gennaio). I vari Bednarek, Baniotis, Heindl si sono fermati a 2.26. Di seguito la classifica delle migliori prestazioni stagionali europee e mondiali:

MIGLIORI PRESTAZIONI MONDIALI:

1. Naoto Tobe (Giappone) 2.35

2. Gianmarco Tamberi (Italia) 2.32

3. Ivan Ukhov (Russia) 2.31

3. Yu Wang (Cina) 2.31

3. Shelby McEwen (USA) 2.31

MIGLIORI PRESTAZIONI EUROPEE:

1. Gianmarco Tamberi (Italia) 2.32

2. Ivan Ukhov (Russia) 2.31

3. Maksim Nedasekau (Bielorussia) 2.30

3. Andriy Protsenko (Ucraina) 2.30

3. Mikhail Akimenko (Russia) 2.30

6. Daniil Tsyplakov (Russia) 2.28

7. Ilya Ivanyuk (ANA) 2.27

8. Chris Baker (Gran Bretagna) 2.26

8. Martin Heindl (Repubblica Ceca) 2.26

8. Sylwester Bednarek (Polonia) 2.26

8. Konstantinos Baniotis (Grecia) 2.26

Foto: FIDAL/Colombo