Atletica, Campionati Italiani Indoor 2019: Gianmarco Tamberi show, 2.32 e miglior misura europea dell’anno! Vallortigara batte Trost

Gianmarco Tamberi si scatena nella prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2019 di atletica leggera ed esalta il numeroso pubblico presente al PalaIndoor di Ancona, Gimbo non conosce limiti e vola a 2.32 metri: seconda prestazione mondiale stagionale (meglio di lui solo il giapponese Naoto Tobe con 2.35), ovviamente miglior misura continentale dell’anno cioè il miglior modo possibile per presentarsi con grandi ambizioni agli imminenti Europei al coperto (1-3 marzo a Glasgow). Halfshave è salito in quota e ha aggiunto cinque centimetri al 2.27 saltato pochi giorni fa, la terza uscita in sala del 2019 ha ampiamente premiato il marchigiano che con grande personalità ha voluto giganteggiare ribadendo che sta tornando ai massimi livelli internazionali.

Il 26enne entra in gara a 2.14 (basta già per vincere il tricolore), poi non sbaglia a 2.18, 2.22, 2.26, commette un errore a 2.30 ma rimedia prontamente e poi piazza il 2.32 al primo tentativo. Tamberi ha attaccato 2.34 ma ha fallito anche se la seconda prova ha lasciato intendere che l’azzurro ha tutte le carte in regola per scavalcare quella quota. Sul podio finiscono anche Andrea Lemmi (2.14) e Giacomo Belli (2.11) ma in gara c’erano anche il messicano Edgar Rivera (2.26) e il greco Konstantinos Baniotis (2.22) che hanno almeno contribuito a stimolare il nostro saltatore in alto di punta.

Al femminile si impone Elena Vallortigara con 1.92, si tratta del personale in sala per la vicentina che però lo scorso anno aveva valicato il muro dei due metri all’aperto: misura sostanzialmente modesta per l’allieva di Stefano Giardi che, fallendo poi tre tentativi a 1.94, è riuscita comunque a battere una deludente Alessia Trost, fermatasi a 1.88 appena davanti a Erika Furlani (1.84).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI GIANMARCO TAMBERI

Foto: FIDAL/Colombo